Automobilka BMW rozšíří řadu modelů „i” o elektromobily i4 a iNext v letech 2020 a 2021, ale auta, která tuhle řadu odstartovala, tj. i3 a i8, možná zůstanou v propadlišti dějin. S odkazem na nejmenované zdroje z automobilky to píše web Automotive News.

Konec těchto dvou modelů není nijak blízký, i8 nedávno přišla na svět v otevřené verzi a obě její karosářské varianty mají letos dostat drobné změny. Model i3 prošel faceliftem v loňském roce a ve verzi i3s s Range Extenderem, „palubní nabíječkou”, jsme ho nedávno testovali. [celá zpráva]

Důvodem, proč je možné, že i3 a i8 skončí, je údajně to, že u nich není potenciál expanze do dalších verzí. Podle Stefana Juraschka, šéfa elektrických pohonných ústrojí u BMW, je zatím příliš brzy na rozhodnutí, zda tyto modely dostanou nástupce se stejnými jmény. Řekl to na newyorském autosalonu.

„Tato auta jsou unikátní. Nebyla vyvinuta jako rodina, kterou můžeme rozšiřovat, nebo vytvořit pět či deset derivátů,” uvedl Juraschek v rozhovoru pro Automotive News. Byly to prý spíš výkladní skříně technologií a výzkum, který jim předcházel, umožnil BMW se pustit do vývoje elektrických aut, jaký probíhá nyní.

BMW podle něj aktuálně pracuje na přetváření svých základních platforem tak, aby byly schopné pojmout jak konvenční pohonná ústrojí, tak i elektrická a plug-in-hybridní. Platformy nové generace podle něj budou připraveny po roce 2021 a komponenty pro elektrická auta budou modulární sadou stvořenou právě pro ně.