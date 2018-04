fra, Novinky

Představte si, že automobilka může mít starosti, protože nemůže vyrábět ta auta, která by jí přinesla velké peníze. Jaguar tuhle velkou starost má. Je totiž ve spojení s jinou značkou, která se soustřeďuje na SUV – Land Rover. A to má ve svém portfoliu hned několik zajímavých vozů, kterým by Jaguar sebral zákazníky. Pokud by šlo o opravdu velké SUV, pak by to byl Range Rover, kterému by se zmenšila prodejní čísla. Přesto by byla chyba se na segment, kde se vydělává nejvíc peněz, nezaměřit.

Současné SUV firmy Jaguar

Jaguar F-Pace

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Jaguar E-Pace (2017)

FOTO: Jaguar

Zahrnout sem můžeme i nově představený elektrický crossover Jaguar I-Pace

FOTO: Jaguar

A tak Jaguar teď stojí před otázkou – má být nové velké SUV opravdu velké, aby konkurovalo Range Roveru, nebo ho mají zmenšit? Nebo je tu ještě jedna verze – postavit opravdu velké auto, ale pořádně sportovní, jak je tomu u menších řad. Tohle rozhodování není vůbec jednoduché, ale padnout musí docela rychle. Konkurence nespí a BMW s plánem ohromného SUV korábu by mohlo koncernu JLR udělat velké vrásky.

Jenže je tu ještě další faktor. Jaguar prý plánuje i stavbu malého hatchbacku o velikosti Audi A3. A tolik výrobních kapacit firma zatím nemá, aby si mohla dovolit stavět tolik nových aut. Uvidíme, které nakonec vyhraje.