O ostrých Audi se dá říci mnoho věcí, ale umírněnost designu mezi ně nepatří. Obrovské koncovky výfuku či agresivní přední nárazníky jsou u vozů se čtyřmi kruhy v logu a s označením RS normou. Jenže co na nich nenajdete, jsou obrovská zadní křídla.

Přesto jsou tahle auta schopna dosahovat velmi vysokých rychlostí. U nedávno představeného RS5 Sportback to je až 280 km/h, pokud připlatíte za posunutí elektronického omezovače rychlosti z hodnoty 250 km/h. [celá zpráva]

Audi RS5 Sportback (2018)

FOTO: Audi

Zrovna RS5 Sportback má kromě nárazníků, spoilerů a křidélek ještě jeden trik v rukávu, jak snížit vztlak na přední nápravě. Je jím chladič oleje, resp. jeho umístění v motorovém prostoru. Webu Carbuzz to na newyorském autosalonu řekl Anthony Gabris, produktový manažer modelu RS5 v americké divizi Audi.

„Máme chladič oleje, který je instalovaný rovnoběžně se silnicí (...), a dokonce vytváří přítlak 1,4 kg v rychlosti 100 km/h,” vysvětlil Gabris. Chladič oleje je umístěn za jedním z otvorů pro vstup vzduchu v předním nárazníku. Kromě vytváření přítlaku také chladič pomáhá směrovat proudící vzduch pod motor.

Ne že by člověk běžně jezdil rychlostmi přes 250 km/h, alespoň v České republice, ale auto je zvládne a musí je zvládnout bezpečně. Mimo jiné to znamená, že rozumnější rychlosti okolo 150 km/h zvládne bezpečněji než auto, jehož nejvyšší konstrukční rychlost je třeba 180 km/h, ale to je na jinou debatu.

Automobil svým tvarem při jízdě generuje aerodynamický vztlak. Všechna křídla, křidélka a spoilery na vysoce výkonných autech slouží ve většině případů k tomu, aby byl tento vztlak snížen. V některých případech jsou tyto prvky účinné dost na to, aby v určitých rychlostech vůz jako celek generoval přítlak. To znamená, že ho obtékající vzduch nezvedá nahoru ze silnice, ale tlačí dolů, do ní. Tím se mimo jiné zlepšuje přilnavost pneumatik.

2,9l vidlicový šestiválec se dvěma turbodmychadly pod kapotou Audi RS5 nabízí 450 koní a 600 Nm. Podle automobilky to stačí ke zrychlení z nuly na 60 mph (97 km/h) za 3,9 vteřiny.