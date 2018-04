mb, Novinky

Když kupujete jakýkoliv stroj z druhé ruky, vždy je to spojeno s určitými riziky. Toto riziko podstupujeme, protože si nemůžeme dovolit nový stroj, anebo jen nejsme ochotni za něj utratit mnohem více peněz.

Automobily jsou stroje velmi složité a věcí, které se na nich můžou rozbít - ať už z důvodu nekvalitní výroby anebo prostým opotřebením - je obrovská řada. Každý chce samozřejmě tato rizika minimalizovat. [celá zpráva]

Protože je o ojetá auta obrovský zájem nejen u nás, ale všude ve světě, nabídka reaguje - a leckdy ne zrovna poctivě. O podvodu v podobě stáčení tachometrů se obecně ví, např. dle firmy Cebia má 49 % octavií na českém trhu upravený kilometrový proběh.

Stočený tachometr není jediné riziko

Samozřejmě nelegální manipulace se stavem tachometru není nepodstatná. vliv má nejen na cenu, auta s nižším kilometrovým proběhem jsou vždy dražší než ta s vyšším proběhem, ale také na servis.

Má-li auto pečlivě vedenou servisní knížku a servisní historii, které navíc nevykazují znaky padělání, riziko podvodu s kilometrovým proběhem je podstatně menší.

Uveďme příklad: je-li u nějakého auta nutno vyměnit rozvodový řemen po 160 tisících kilometrech a vy si ho koupíte s tachometrem udávajícím třeba 60 tisíc km, ale skutečný stav je 150 tisíc km, máte za to, že do výměny zbývá ještě spousta času.

Jenže ve skutečnosti bude řemen už opotřebovaný, což znamená podstatně zvýšené riziko jeho přetržení. To ve většině případů znamená vážné poškození motoru, protože se motor „potká” - písty narazí do ventilů a ohnou je, příp. se samy rozlámou.

Samotná výměna rozvodů je úkon, který u řady aut vyžaduje vytažení motoru ven z vozidla, a je to tedy úkon náročný a drahý. Je však levnější než výměna motoru nebo oprava motoru „potkaného”. Proto právě odtud vychází poučka, že u koupeného ojetého auta je nutno hned vyměnit rozvody, pokud neexistuje důkaz o tom, že to bylo provedeno v předepsaném intervalu, nebo že to ještě není nutné.

Falešné VIN může značit, že je auto kradené

Existuje jediný unikátní identifikátor vozidla, a tím je VIN - Vehicle Identification Number, česky Identifikační číslo vozidla. Každé vyrobené auto na světě má své vlastní VIN, které je uvedeno na několika místech na autě a také je zapsáno v technickém průkazu - a tedy i v evidenci vozidel.

Pokud byl vůz kradený, existuje šance, že má pozměněný kód VIN. Původní VIN je totiž vedeno jako kradené v policejních databázích. Problém s VIN odhalíte tak, že různé internetové dekodéry a systémy pro ověření ojetých aut zadané VIN buď vůbec nenajdou, anebo z nich vyleze jiné auto, než které před vámi stojí.

Originální vyražení VIN je poznat podle toho, že jsou všechny znaky vyraženy stejně.

Machinace s VIN lze odhalit i pohledem. Kód bývá vyražen někde v motorovém prostoru, mimo mnoha dalších míst na voze, a je-li pravý, budou všechny znaky ve stejné úrovni, stejně velké a stejně hluboko vyražené. Je-li každé písmenko vyraženo jinak, může to znamenat, že VIN někdo upravoval.

Ovšem jsou i auta, která mají VIN vyražen dodatečně a je to zcela legální. Např. některé vozy dovezené z USA originálně VIN v motorovém prostoru vyražen nemají, ale v ČR je to úřady vyžadováno. Že bylo VIN vyraženo dodatečně, však musí být uvedeno ve velkém technickém průkazu.

Bouračka lze někdy poznat za půl minuty

Nepříliš kvalitní opravu po nehodě lze přitom poznat docela snadno, a to podle spár mezi vnějšími díly karoserie. Spára musí být rovnoměrná po celé své délce a stejná na obou stranách auta.

Pokud je třeba mezi zadním světlem a víkem zavazadelníku na jednom konci spáry půl milimetru a na druhém tři milimetry, tahle část auta byla nejspíš bouraná. Anebo ho člověk, který naposledy světlo vyndával kvůli výměně žárovky, nenasadil zpátky správně.

Jsou spáry na karoserii rovnoměrné? Pokud ne, existuje riziko, že vůz byl bouraný. (Ilustrační foto)

Dalším místem, kde lze často poznat nehoda, jsou kryty airbagů v interiéru. Pokud nesedí na svém místě správně, pokud nedoléhají anebo pokud jsou spáry kolem nich každá jiná, airbag někdo měnil.

Pravděpodobně se tak stalo po nehodě, ale také je možné, že bylo auto vykradeno a airbagy zmizely spolu s rádiem, takže musely být nahrazeny novými. Zkuste na kryt airbagu zatlačit prstem - prohýbá-li se, může to znamenat, že pod ním airbag vůbec není.

Vážnou závadu motoru odhalí víčko dolévání oleje

Když jste pod kapotou, otevřete víčko dolévání oleje a podívejte se na něj zespoda. Pokud uvidíte emulzi barvy bílé kávy, znamená to, že do oleje proniká chladicí kapalina. To může značit např. problém s těsněním hlavy válců, který je řešitelný jen velmi draze.

Na průnik chladicí kapaliny do válců ukazuje bílý dým z výfuku po nastartování a zahřátí auta; nepleťte si s ním vodní páru, která zejména v chladnějším počasí vychází z výfuku po studeném startu. Příčina bílého dýmu je většinou stejná - vadné těsnění hlavy válců.

Modrý kouř z výfuku zase ukazuje na to, že motor spaluje velké množství oleje, např. kvůli netěsnosti ventilů nebo pístních kroužků. Obojí ukazuje na silné opotřebování motoru a nutnost nákladné generální opravy. Má-li motor turbodmychadlo, může také ono do sání propouštět olej.

Vodní páru auta vypouští běžně, není to závada. Je-li motor i výfukový systém studený a venku teplota hluboko pod nulou, může jí být i překvapivě velké množství, jako na tomto snímku.

Rizika spojená s nákupem ojetého auta nejsou, jak vidno, malá. A čím méně toho o autech víte, tím snazší kořistí jste pro nepoctivého prodejce, ať to je člověk, který prodává vlastní auto, nebo bazar.

Snížit je lze řadou způsobů. Můžete s sebou na prohlídku vzít známého, který autům rozumí, anebo si dohodnout prohlídku v autorizovaném servisu. Za tu sice zaplatíte, ale technik školený pro konkrétní značku, vybavený diagnostickými systémy, vám toho o autě řekne nejvíc. Anebo můžete koupit ojetý vůz někde, kde vám na něj dají záruku. [celá zpráva]