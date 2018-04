fra, Novinky

To, že start bude opravdu raketový, dokládá hned několik indicií. Po výrobě prvního vozu SF5, což je SUV, bude následovat SF7, o trochu větší a podobný vůz.

Dalším esem v rukávu je firma Sokon, velká čínská společnost s hromadou peněz. Ta stojí v pozadí a investuje do startu SF Motors.

V neposlední řadě je pak komplexní plán automobilky. Od začátku až do konce se bude starat o výrobu. Vše je vyvinuto firmou, včetně akumulátorů. Stejně tak i vyrobeno a následně i prodáno. Nespoléhá na sdílené součástky.

Navíc firma sama by měla vyrábět více akumulátorových setů, než spotřebuje, získá tedy peníze i z této strany. Plán výroby automobilů má dosáhnout až 200 000 vozidel ročně.

SF Motors SF7

FOTO: SF Motors

Fascinující je i technika. Nejvýkonnější varianta získá elektromotory s výkonem až 1000 koní. S tím pak zrychlí z 0 na 100 km/h za 3 sekundy. A to jde o to SUV.

Ovšem podle informací to není jediná verze. Výkon by se měl pohybovat podle instalovaných elektromotorů od 100 do 400 kW.

Zajímavý je i dojezd. Všechny verze mají na jedno nabití zvládnout ujet až 500 km.

Kdo tomu nevěří, měl by vědět, že v minulém roce spolkla SF Motors společnost InEVit, kterou založil Martin Eberhard, bývalý generální ředitel společnosti Tesla. Ten je teď v nové firmě hlavním vedoucím pro inovace.