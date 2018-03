Martin Žemlička, Novinky

Pokud se utvoří kolona stojících nebo pomalu jedoucích vozidel a v dálce slyšíte houkající auto, máte povinnost uhnout svým vozem tak, aby vznikl volný pruh pro průjezd záchranářů či policie. V případě vážného ohrožení na životě někdy rozhodují doslova vteřiny, a tak i jeden nepozorný řidič může záchranářům práci hodně zkomplikovat.

A takových nebude málo, podle zkušeností policie i Ředitelství silnic a dálnic lidé tuto povinnost často zanedbávají a komplikují průjezd záchranářům v krizových situacích, uvedlo ministerstvo dopravy.

Z našeho dřívějšího rozhovoru s jedním řidičem sanitního vozu naopak vyplynulo, že většina lidí reaguje na průjezd houkající sanitky správně, podle výše uvedeného postupu - ovšem i on potvrzuje, že i jeden „nepoučený” řidič může napáchat dost škody. [celá zpráva]

Potíž je u tříproudých silnic



V případě dvouproudých silnic je řešení prosté - zajet co nejblíže ke straně, po které zrovna jedete - tedy k levému okraji, pokud jste v levém pruhu, v případě pravého co nejblíže k pravému okraji silnice. Ulička pro vozidla záchranné služby se tedy tvoří uprostřed.

Ideální je uličku tvořit už při dojezdu do stojící kolony, je to mnohem jednodušší než následně manévrovat s autem na malém prostoru.

Potíž může nastat na tříproudých nebo víceproudých silnicích. Zde dosud v Česku platí: vozidla v levém a prostředním pruhu uhnou doleva, vozidla vpravo uhýbají co nejblíže krajnici.

Novela by měla postup nově sjednotit se sousedním Německem, Rakouskem či Slovenskem (kde novelizaci rovněž chystají).

Znamenalo by to, že vozidla v levém pruhu uhnou vlevo, vozidla v prostředním a pravém pruhu uhýbají k pravé straně (mohou vjet až na krajnici). Mezi stojícími auty tak vznikne minimálně třímetrový volný pruh. Názorně to ukazuje grafika.

Pokud projde, začne platit od podzimu



„Návrh není samostatnou novelou, byl podán do příslušného výboru Poslanecké sněmovny jako poslanecký návrh k nyní projednávané novele zákona o provozu na pozemních komunikacích,” uvedl pro Novinky Tomáš Neřold z ministerstva dopravy.

Nová legislativní úprava by při úspěšném schválení návrhu v Parlamentu mohla začít platit na podzim. BESIP v této souvislosti pro řidiče připraví informativní kampaň.