Rozpáraná sedačka z luxusního Mercedesu ukazuje fascinující vnitřek

Jak vypadá vnitřek sedačky jednoho z nejluxusnějších automobilů světa? To ví málokdo, díky zvědavci z Utahu, který na svém kanálu What's Inside natáčí videa, ve kterých demontuje a rozřezává kdeco, se to dozvíte. Kvůli pohledu dovnitř sedačky jej samotná automobilka pozvala do Stuttgartu a dala mu jednu z nich k dispozici.