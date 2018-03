mb, Novinky

Německá společnost Carly, prodávající zařízení pro diagnostiku řídících jednotek některých značek aut, dva roky sbírala data o skutečné spotřebě aut v provozu po celém světě. Celkem získala data ze zhruba jednoho miliónu vozů.

Z dat vyplývá, že díváme-li se na auta dle velikosti, největší rozdíly mezi katalogovou a skutečnou spotřebou paliva jsou v kategorii malých aut s dieselovými motory, a to 55 %. To znamená, že je-li v katalogu uvedena spotřeba nafty třeba 3,9 l/100 km, ve skutečném světě je podle dat firmy Carly spotřeba průměrně 6 l/100 km.

Kategorie malých aut, do které spadá např. Citroën C3 (na snímku), vykazuje u dieselových motorů největší rozdíly mezi katalogovou a reálnou spotřebou.

Na druhém místě jsou dieselová auta nižší střední třídy, kam spadá např. Volkswagen Golf, a těsně třetí je kategorie SUV a dodávek. Ve všech těchto kategoriích je rozdíl spotřeby mezi katalogem a skutečnou silnicí u benzínových aut menší než u dieselů.

Celkově největší rozdíly vykazují auta z roku 2016

Carly zveřejnilo i data o vývoji rozdílu mezi katalogovou a reálnou spotřebou v čase, a to za posledních 13 let. U aut modelového roku 2004, když ještě platila emisní norma Euro 3, je průměrný rozdíl do 5 %. V roce 2007, v době platnosti normy Euro 4, ovšem překročil 20 %.

Největší rozdíly vidíme u aut modelového roku 2016, kdy dosáhly ohromujících 75 %. Jinými slovy, zmíněná spotřeba 3,9 l/100 km v katalogu je ve skutečném světě 6,8 l/100 km. U aut modelového roku 2017 vidíme rozdíly opět klesat, a to na 60 %.

Mercedes-Benz třídy A (na snímku generace W176) má jako model spotřebu průměrně jen o 19 % vyšší, než říká katalog.

Největší rozdíly vykazuje BMW X6 M, nejmenší Mercedes třídy A

Kromě výsledků za jednotlivé třídy aut víme i o vozech s nejmenším a největším rozdílem. Do záporných čísel, tedy že by byla skutečná spotřeba menší než ta v katalogu, se nedostalo žádné auto.

To nejlepší se však s rozdílem vešlo do 20 procent – byl to Mercedes třídy A s 19 %. Na záda mu dýchají VW Polo a BMW X1, shodně na druhém místě s 21% rozdílem, a Audi Q5 s rozdílem 25 %.

Největší rozdíl byl zaznamenán u BMW X6 M, a to 74 %. Dle webu BMW je kombinovaná spotřeba 11,1 l/100 km, dle Carly to je ve skutečném světě 19,3 l/100 km. Druhé místo tu obsadil Mercedes třídy G s rozdílem 71 %, třetí byl Mini Cooper D s rozdílem 70 % a čtvrtý skončil Volkswagen Golf TDI s rozdílem 69 %.

BMW X6 M (na snímku generace F16) v reálném světě dle dat Carly „žere” přes 19 litrů.

Společnost Carly vyvíjí a prodává aplikaci do mobilu pro sledování funkcí a diagnostiku řídicích jednotek vozu spolu s adaptérem do standardizovaného konektoru OBDII, jímž je od roku 1996 vybaveno každé auto.

Data o spotřebě byla sbírána od začátku roku 2016 do konce roku 2017. Carly nabízí aplikaci pro vozy značek VW, Audi, Seat, Škoda, Porsche, Mercedes-Benz, BMW a Mini - a z vozů těchto značek pochází i výše uvedená data.

Rozdíly pramení z nepřesného měření spotřeby pro katalogy

Automobilky samozřejmě nechtějí klamat zákazníky, neuvádějí nereálná čísla v katalozích schválně. Jsou to hodnoty, které byly naměřeny ve standardizovaném testu s názvem New European Driving Cycle, zkráceně NEDC.

Tato metodika měření je používána už dlouho, ale v jejích pravidlech je značný prostor pro úpravy aut. Např. je možno při měření přehustit pneumatiky, což snižuje spotřebu paliva, ale ve skutečnosti tak nikdo nejezdí, nebo ve zkušebně zatopit na 30 °C, protože pak se motor rychleji ohřeje na provozní teplotu a má nižší spotřebu paliva.

Metodika NEDC je v současnosti nahrazována novým měřením s názvem Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, zkráceně WLTP, ve kterém jsou pravidla výrazně přísnější po všech stránkách. Čísla v katalozích by tak v blízké budoucnosti měla být blíže realitě.