Porsche 911 bude mít plug-in-hybridní verzi o vysokém výkonu, ale nikdy nebude zcela elektrifikované. Řekl to šéf automobilky Oliver Blume na výroční konferenci o výsledcích, jak informoval web Automotive News Europe.

Čistě bateriový pohon 911 nečeká, přestože elektrické a hybridní modely mají u Porsche tvořit čtvrtinu prodejů do roku 2025. Ani zmíněný plug-in hybrid nebude u ikonické 911 k mání nějak brzy. Nová generace tohoto modelu, označená 992, má být představena ještě v průběhu letošního roku, avšak bez plug-in-hybridní verze.

Má do nabídky přibýt až za několik dalších let při faceliftu. A to i přes fakt, že vývoj 992 probíhá již s tím, aby bylo kam vysokonapěťové baterie ve voze umístit. „Čekáme na pokrok ve vývoji baterií,” odůvodňuje odklad Blume.

Životní cyklus současného Porsche 911, označeného 991 (na snímku), se chýlí ke konci.

Porsche prý zvažovalo vývoj elektrické verze modelů 718 Boxster a Cayman, ale zatím rozhodnuto není. „Představili jsme 718 Boxster a Cayman v roce 2016. Ještě nejsme v bodě, kdy bychom museli rozhodnout, kam se věci budou ubírat,” uvedl na konferenci Blume.

Jistotou je i elektrické Mission E, které má na trh přijít v příštím roce, a také že na jeho základě vznikne několik dalších aut. Jedním z nich má být stroj založený na konceptu Mission E Cross Turismo, který se ukázal letos v Ženevě. [celá zpráva]

Dozvěděli jsme se také další technický detail chystaného Mission E. Rychlonabíječka má být schopna vozu dodat energii na 100 kilometrů jízdy během pouhých čtyř minut nabíjení.