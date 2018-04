Petr Svorník, Právo

„Kdybych to byl býval věděl, tak bych se do toho nepouštěl,“ parafrázuje s úsměvem devětačtyřicetiletý Radek Bukovský známou filmovou hlášku. Nenápadný areál továrny na okraji středočeského Divišova na Benešovsku ukrývá obrovský sklad s tisíci modely, stroje i dílnu, v níž vznikají do nejmenšího detailu dotažené a jen několik centimetrů velké kopie populárních automobilových značek.

Už v dětství si Bukovský usmyslel, že jednou bude vyrábět modely aut, především ty česko-slovenské a české, a před dvaceti lety si sen splnil. S kamarádem Romanem Rabiňákem v roce 1998 založili firmu Abrex. Už název odkazuje na to, že se tehdy vrhli do oboru, o němž příliš nevěděli. „Doslova to znamená Bukovský s Rabinákem experimentují,“ prozrazuje se smíchem majitel společnosti, který se po odchodu svého kolegy před několika lety stal jediným vlastníkem firmy.

Firma Abrex dělá modely autíček pro sběratele. Na snímku ředitel firmy Radek Bukovský.

Dopis do Matchboxu

Představy, které o podnikání Radek Bukovský zpočátku měl, se časem ukázaly na hony vzdálené realitě. Tak, jak tomu většinou bývá. Vytvořit perfektní kopii totiž neobnáší jen několikaměsíční proces výroby, ale i nespočet k tomu potřebných smluv, které hrozí ne představitelně vysokými pokutami v případě jejich porušení. Možná i proto je Abrex jedinou tuzemskou továrnou, která u nás modely autíček vyrábí.

„Autíčka sbírám od sedmi let. Některá mám ještě schovaná doma v krabici. Dříve jsem je nakupoval v Tuzexu. A jednou jsem si uvědomil, jak je možné, že třeba neprodávají škodovku,“ vzpomíná na moment, kdy ho vůbec poprvé napadlo, že by mohla vzniknout zmenšenina populární české značky. Tehdy byla na trhu nová Škoda 105.

Zinkovému modelu auta předchází plastová forma, která se tiskne na 3D tiskárně.

Pro vyrobení zmenšeného modelu staršího auta je nutné jej naměřit z fyzického originálu.

„Tenkrát jsem si sedl a napsal dopis, proč tomu tak je, mimo jiné i do zahraniční společnosti Matchbox, která se výrobou autíček zabývala,“ popisuje dobu poznamenanou minulým režimem. Ale nějaké větší odezvy se nedočkal.

„Poslali mi tak akorát pár katalogů, které byly tehdy řádně prolustrovány,“ vykládá podnikatel. Celou věc proto hodil za hlavu, a ke svému plánu vyrábět modely škodovek se vrátil až o mnoho let později.

Z Číny se vrací do Čech

Do výroby miniatur se v začátku pustil s velkou dávkou nadšení. Nejdříve fifrma vyráběla modely jen v Číně. Postupně se vrací zpátky do Česka. Před pár měsíci se tak dokonce podařilo uvést do prodeje dvě autíčka, která mají označení Made in Czech a jsou tedy kompletně vyrobena u nás.

Pod rukama pečlivých zaměstnankyň továrny dostávají modely svou finální podobu.

„Stále samozřejmě necháváme část produkce vyrábět také v Číně. Ale postupem času chceme celou výrobu přesunout zpátky domů. To pro nás znamená, že se vše musíme učit od začátku. Není to jednoduché, chybí lidé, jen málokdo umí vyrobit dobré formy na autíčka,“ svěřuje se mi Radek Bukovský během prohlídky továrny, kde nyní pracuje zhruba třicítka zaměstnanců.

Důvodem k návratu do tuzemska je podle slov majitele firmy hlavně fakt, že čínští dělníci chtějí moc peněz a produkce v zahraničí také znamená větší riziko odhalení nového modelu.

„Dělali jsme například pro škodovku modely, které byly tajné a veřejnost je měla šanci vidět třeba až za rok nebo dva. Museli jsme proto podepsat smlouvu o mlčenlivosti. Kdyby se to prozradilo, znamenalo by to pokutu několik miliónů dolarů,“ zdůrazňuje Bukovský s tím, že oni jako výrobci modelů vidí na rozdíl od dodavatelů autodílů pro nové vozy kompletní vozidla. „Třeba dodavatelé světel znají jen podobu světlometů. Ale my víme přesně, jak bude vůz vypadat.“

Abrex, jehož výroba je opravdu malosériová, má v plánu zmapovat celou produkci mladoboleslavské škodovky. Už nyní má ve svém portfoliu úplně první vozy z dílny Laurin & Klement, veterány zpředrevoluční doby i modely, které vyšly z této dílny během posledních let. Na špičce prodejnosti se drží hlavně Škoda 105, 120, Favorit a Octavie. Nejprodávanější jsou modely v tradičním sběratelském poměru 1:43.

Firma Abrex dělá modely autíček pro sběratele. Hlavně škodovky.

