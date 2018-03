fra, Novinky

V Japonsku se stále nedaří zcela obnovit život v místech, kde zasáhla v roce 2011 velká vlna tsunami. Že byla poškozena jaderná elektrárna Fukušima, asi všichni vědí, ale to není jediný problém. Rozlehlé oblasti byly zcela zničené a někde se nepodařilo dosud vrátit ani veřejné služby do starých kolejí. Kupříkladu veřejné osvětlení je spíše vzácností.

Světlo může být využito i na velmi odlehlých místech

FOTO: Nissan

Nissan tak vyvinul speciální osvětlovací tělesa se solárními panely, které využívají ve svém podstavci již dosloužilé akumulátory. Dosloužilé znamená, že jejich kapacita klesla na 80 % původní hodnoty, což je ještě dostatečné pro jakékoli další využití.

Tyto akumulátory tak udělají z osvětlovacích těles ostrovní minielektrárničky, které se přes den nabijí a v noci budou svítit. Vzhledem k tomu, že se počítá životnost dalších přibližně 8 000 cyklů, než jejich kapacita klesne natolik, že i v solárních tělesech nebudou použitelné, tak akumulátory mohou bez problémů sloužit dalších 22 let.

Ovšem tohle není jediné využití starých akumulátorů. Koncern Renault-Nissan už minulý rok koupil podíl ve francouzském startupu, který z těchto akumulátorů dělá levné zásobníky energie pro domácí solární elektrárny. Akumulátory už také využívají japonské železnice, které používají akumulátory pro pohony závor odlehlých přejezdů.

Cena je ve výsledku zlomkem toho, co by dráhy musely dát do přívodu elektrické energie. Takhle skupina tří automobilů s techniky dokáže během jediného týdne objet všechny závory a vyměnit akumulátory vybité za nabité, zkontrolovat funkčnost systému apod.