mb, Novinky

Nejen u nás se čas od času můžete dočíst, že matricové LEDkové světlomety nějakého auta fungují dobře, nebo naopak špatně. Např. nedávno testovaný Opel Insignia Country Tourer byl světly tohoto typu vybaven a fungovala špičkově. [celá zpráva]

V teoretické rovině je fungování těchto světel relativně jednoduché - když máte zapnuta automatická dálková světla, vůz pomocí kamer v čelním skle „vidí” auto před vámi, ať už protijedoucí nebo ve stejném směru jízdy, hlídá jeho pozici a podle toho zhasne jen část dálkových světel tak, aby řidič nebyl oslněn, ale abyste vy co nejlépe viděli.

To znamená, že těsně kolem onoho auta vytvoří temný prostor, kam dálková světla prostě nesvítí. Zbytek silnice a prostoru kolem ní je ale pořád nasvícen co nejlépe. Odpadne vám tedy pocit, že zejména při míjení protijedoucího auta nevidíte, kam jedete.

Technické provedení tohoto vynálezu může být různé. Většinou je pro dálková světla v každém světlometu několik diod, které automatika podle potřeby zhasíná či rozsvěcuje, příp. nějakým způsobem natáčí podle toho, kde se nachází automobil, který je třeba odstínit.

Opel Insignia Country Tourer má obzvláště povedená světla LED Matrix.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Firma Varroc Lighting Systems, o které jsme psali zhruba před měsícem v souvislosti s otevřením většího vývojového centra v Ostravě, nám poskytla video, ve kterém je vidět funkce světel LED Matrix tak, jak by měla ideálně vypadat. [celá zpráva]

Je to sice simulace, ale je vytvořena podle jízdy po existující silnici, konkrétně z Frenštátu pod Radhoštem do Kunčic pod Ondřejníkem. Video ukazuje nejen světelný kužel na silnici, ale v horních rozích i to, jak které světlo právě svítí; HB je „high beam”, tedy dálkové světlo, LB je „low beam”, tedy potkávací světlo.

Některé podobné systémy, ale i relativně jednodušší systémy automatického přepínání dálkových a potkávacích světel mají problém detekovat auta, kterým špatně svítí světla. Problém s detekcí také může nastat u protijedoucích kamionů na dálnici či přes horizonty, kdy jsou vidět jen jejich horní obrysová světla.