Automobilka Jeep možná není proslulá úchvatnými koncepty, přesto jich každoročně několik postaví na akci nazvanou Moab Easter Jeep Safari, konající se v Utahu u příležitosti Velikonoc - odtud také pramení její název.

Fanouškům značky, zejména těm, kteří chtějí jezdit do terénu, ukáže nové nápady Jeepu na úpravy vozů této značky. Občas se objeví něco dost nereálného, ale v řadě případů je to, co člověk vidí na fotkách, aspoň z části možné vytvořit i ve skutečnosti.

Zejména pro model Wrangler je totiž k mání téměř nekonečné množství různých úprav, cílících na zlepšení průchodnosti terénem. Dostanete na něj jiné nápravy různé odolnosti a různých převodových poměrů v diferenciálech, sady pro zvýšení světlé výšky, odolnější nárazníky, rámy, střechy, přídavná světla, prostě téměř cokoliv, nač si vzpomenete.

Právě na zbrusu novém Wrangleru, čtvrté generaci, označované JL, staví pět ze sedmi konceptů, které pro letošní Easter Jeep Safari automobilka připravila. Jeden z nich je dokonce pojízdným katalogem příslušenství, které si můžete koupit přímo od Jeepu.

Jeep 4Speed

Podle Jeepu je koncept 4Speed „lehký, rychlý a hbitý” a je posledním v řadě odlehčených studií, představených v minulých letech na Easter Jeep Safari. Dostal karbonovou kapotu, blatníky a zadní vanu. Další panely karoserie jsou z hliníku.

4Speed byl také zkrácen o 56 cm na převisech, což znamená lepší nájezdové úhly. Všimněte si absence nárazníků a také faktu, že není připraven na montáž dveří. U sériového Wrangleru můžete dveře odmontovat. Kola o průměru 18” obouvají terénní pneumatiky o průměru 35” a pod kapotou je dvoulitrový turbomotor s osmistupňovou automatickou převodovkou.

Jeep 4Speed - koncept

FOTO: Jeep

Jeep Sandstorm

„Písečná bouře” je inspirována pouštními závody v mexickém státě Baja California. Jeho smyslem je proto být schopný jezdit velmi rychle pouští. Z toho důvodu má částečně uzavřenou kabinu. Zůstaly mu však čtyři sedačky; ty zadní mají zkrácená opěradla. To proto, že Jeep Sandstorm má zvládnout i jízdu ve městě.

Přední náprava byla posunuta o 10 cm dopředu, zadní náprava o 5 cm dozadu. Prodloužením rozvoru náprav bylo dosaženo lepší stability ve vysokých rychlostech. Koncept dostal palubní kompresor pro přifukování pneumatik, trubkové nárazníky a 6,4l V8 se šestistupňovou manuální převodovkou.

Jeep Sandstorm - koncept

FOTO: Jeep

Jeep B-Ute

Jediný ze sedmi konceptů, založený na modelu Renegade, se jmenuje B-Ute. Pick-up nečekejte, byť použití australského označení pick-upu „ute” by něco takového napovídalo. Snad to má spíš být kombinace „Brute” a „Be Cute”, tedy cosi o brutální roztomilosti.

Nejpodstatnějšími úpravami jsou nové nárazníky, zesílené prahy a zvýšení světlé výšky o 3,8 cm, které umožnilo použití terénních pneumatik BF Goodrich. Pod kapotou je 2,4l čtyřválec Tigershark a devítistupňová automatická převodovka.

Jeep B-Ute - koncept

FOTO: Jeep

Jeep Wagoneer Roadtrip

Odkazem na historii je Wagoneer Roadtrip, který staví na modelu Wagoneer. Ten byl v nabídce jako něco, co bychom dnes označili luxusním SUV, v letech 1963-1991. Koncept s názvem Roadtrip má oproti původnímu Wagoneeru o 12,7 cm delší rozvor náprav.

Také dostal zesílený rám, odolnější přední i zadní nápravu s uzávěrkami diferenciálů a 17” ocelová kola s 33” terénními pneumatikami. V kabině zůstaly lavice pro přední i zadní místa a pod kapotou je 5,7l V8, spojená s čtyřstupňovou automatickou převodovkou.

Jeep Wagoneer Roadtrip - koncept

FOTO: Jeep

Nacho Jeep

Pojmenování po oblíbené pochoutce v multikinech není náhoda - všimněte si loga a barvy vozu s názvem žlutá Nacho. Právě tenhle Wrangler je zmíněným „pojízdným katalogem” příslušenství Jeep Performance Parts, které nabízí Mopar, značka příslušenství a náhradních dílů v rámci koncernu FCA.

K nejpodstatnějším přídavkům patří pevnostní přední nárazník s integrovaným navijákem, LEDková světla na A-sloupcích a na přídi, 5cm zvýšení podvozku a 37” pneumatiky. Pod kapotou pracuje dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec, který má upravené sání, také z katalogu Jeep Performance Parts.

Nacho Jeep - koncept

FOTO: Jeep

Jeep Jeepster

„Jeepster” je označení, prvně použité u upraveného Jeepu v roce 1966. Nejeden tuner se dnes snaží této ideji přiblížit a Jeep do pouště Moab přivezl vlastní moderní inkarnaci Jeepsteru. Stejně jako ten původní, i nový Jeepster má dvoubarevný lak a více skloněné čelní okno, na které navazuje snížený hardtop.

Jeepster dostal pevnostní nárazník s navijákem a dvěma LED světly; další dva světlomety jsou u A-sloupků. Vidíme upravené blatníky a 37” terénní pneumatiky. Podvozek byl zvýšen o 5 cm a rezervní kolo se nastěhovalo do kabiny, takže na záď lze nyní upevnit nějaký náklad.

Jeep Jeepster - koncept

FOTO: Jeep

Jeep J-Wagon

Posledním konceptem je J-Wagon, který jako jediný dostal „šnorchl” - trubku sání motoru vyvedenou nad čelní sklo pro zlepšení brodivosti. Také je jako jediný pojatý luxusnějším směrem - je „prémiově stylizovaným vozidlem, které je doma v terénu i v městském prostředí”, uvádí tisková zpráva.

Kromě šnorchlu vidíme přídavná světla, 35” terénní pneumatiky, zahrádku v zadní části střechy a matně černé pevnostní prahy. Uvnitř najdeme sedačky čalouněné béžovou kůží a detaily palubní desky v barvě mosazi.

Jeep J-Wagon - koncept

FOTO: Jeep