maž, Novinky

Zkoušky pro všechny automobily vyvíjené v rámci koncernu Volkswagen jsou stejné. V rámci značky Seat provozní vlastnosti v extrémním mrazu zkouší 150 techniků, kteří v zimě otestují 90 automobilů. V rámci životnostních zkoušek vyvíjené automobily ujedou předepsaných 150 tisíc kilometrů, přičemž 30 tisíc se odehraje v mrazu a na sněhu.

Co všechno se testuje? V rámci koncernu je to 60 interních testů. Během zimních zkoušek stabilizačního systému se automobily pohybují na kruhové dráze vytvořené na hladině zamrzlého jezera. Jedna část dráhy má vyleštěný povrch, druhá naopak drsnější. Cílem se optimálně naladit stabilizační systém a to ve všech nabízených režimech.

Brzdy, hluk, sání...



Dále se testuje brzdová soustava. V tomto případě jsou k dispozici dvě dvousetmetrové dráhy s různých povrchem - jedna je vyhřívaná na 10 °C, u druhé se naopak udržuje teplota kolem -16 °C. Díky této zkoušce se optimalizuje nastavení a zásah systému ABS.

Testuje se i sání, kdy za sebou jedou dvě auta rychlostí 80 km/h. Technici po ujetí 50 kilometrů zkoumají, zda se nezanese přístup vzduchu k motoru.

Hluk se analyzuje i v mrazu, kdy se některé díly smršťují a mohou vydávat jiné zvuky než v letním období. Při akustické zkoušce jede v autě řidič a technik a svým sluchem se snaží zjišťovat případný hluk. Během této analýzy jezdí vozy po různých druzích povrchu různými rychlostmi jízdy, kupříkladu i přes příčné zpomalovací pásy rychlostí kolem 20 - 30 km/h.

Jak se v zimních podmínkách testují automobily jsme se mohli letos v únoru přesvědčit na vlastní oči ve finském Rovaniemi. [celá zpráva]