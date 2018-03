mb, Novinky

Čtyři věci jsou u něj sice ne jistotou, ale minimálně velkou pravděpodobností - rychlost, otáčky motoru, množství paliva v nádrži a teplota chladící kapaliny. S drobnými odchylkami - např. BMW stále pod otáčkoměrem ukazuje i okamžitou spotřebu paliva.

V BMW 120d xDrive s M-paketem se dozvíte aktuální spotřebu paliva dvakrát, ale teplotu oleje vůbec.

FOTO: Petr Horník, Právo

Automobilky přidávají třeba voltmetr nebo teploměr oleje, který je podle některých názorů mnohem důležitější než teploměr chladící kapaliny, zejména u přeplňovaných motorů. A některé značky zase ruší i ten a z „malých budíků” - protože jsou fyzicky menší než otáčkoměr a tachometr - jim zůstane jen palivoměr.

Ještě relativně donedávna se zdálo, že se právě tohle stává trendem - řidič se dozví jen stav paliva, a to navíc nepřesnými kostičkami na displeji. A u teploty chladící kapaliny se v lepším případě dozví jen to, že je studená, modrou kontrolkou. V horším vůbec nic.

Důvody od automobilek slýcháme různé - většinu zákazníků tyhle údaje nezajímají, nic jim neřeknou apod. Bez statistických dat by jim člověk i věřil. Korunu tomu však nasadil Citroën C4 Cactus, který nemá ani otáčkoměr. [celá zpráva]

Citroën C4 Cactus má v displeji místa dost, ale neukáže vám ani otáčkoměr, natož teplotu vody či oleje

FOTO: Citroën

Cactus nemá klasické budíky, místo nich z palubní desky trčí displej. Teoreticky by tedy mělo být možné zobrazit úplně všechno a otáčkoměr by měl být samozřejmostí, minimálně u verzí s manuální převodovkou. Jenže otáčkoměr tu prostě není, ani žádná indikace teploty chladicí kapaliny.

Odhaduji, že to není normální barevný displej, který umí zobrazit cokoliv, nýbrž displej staršího typu, u kterého je přesně dáno, co je možné zobrazit. Citroën říká, že si této chyby je vědom, ale že by se nevyplatilo v rámci faceliftu otáčkoměr přidávat.

V reakci na chybějící otáčkoměr mě ovšem napadla anketa - zeptat se u článku čtenářů, jaké budíky v autech chtějí, s několika možnostmi. Téměř 71 % lidí, kteří hlasovali, chce o stavu svého auta vědět co nejvíc. Naopak pouze 7,5 % lidí stačí palivoměr, tj. stav v nejednom dnešním autě. Přesto teploměr oleje ve formě skutečného budíku nabízí jen hrstka aut.

Naštěstí ale s rozmachem displejů v přístrojových štítech začínají automobilky aspoň teploměr oleje dávat i sem. Např. u vozů koncernu VW je velmi přesný. A takový Opel s modelem Insignia má dle mého názoru nejlepší přístrojový štít, který v současnosti v Evropě koupíte, protože má i voltmetr.

Takhle mají vypadat budíky - Opel Insignia ukazuje teplotu vody i oleje, a to poměrně přesně.

FOTO: Marek Bednář, Novinky