mb, Novinky

Londýnská metropolitní policie bude využívat vodíkové Toyoty Mirai jako označené i neoznačené služební vozy. Prvních jedenáct automobilů už má k dispozici.

„Jsou to naše první bezemisní služební vozidla, což pro nás znamená zajímavý posun. Metropolitní policie společně se starostou města usiluje o maximálně ekologický přístup, a to znamená používání flotily šetrné k životnímu prostředí,“ říká velitel londýnské metropolitní policie Neil Jerome.

Uvedl také, že zkoumali různé možnosti nahrazení konvenčních aut vozy s alternativním pohonem s cílem snížit emise. Kromě hybridů a elektromobilů přemýšleli o dalších nových technologiích, tedy i o vodíkovém pohonu.

Toyota Mirai ve službách londýnské metropolitní policie

FOTO: Toyota

Toyota Mirai nabízí 156 koní a točivý moment 335 Nm, vůz váží 1 850 kg a jeho maximální rychlost je 175 km/h. Jako auto pro honičky tedy Mirai asi moc dobrá nebude, ale pro hlídkovou činnost budou tyto parametry jistě stačit.

Auta s pohonem na vodíkové palivové články, a tedy i Toyota Mirai, nejezdí přímo na vodík. Ten v kombinaci s kyslíkem v palivových článcích vytváří elektřinu, která pak pohání elektromotor. Vůz tedy jezdí na elektřinu, jen si ji vyrábí z vodíku a kyslíku za vzniku vodní páry jako odpadu.

V tom tkví jeho největší výhoda - nepotřebuje stát hodiny u nabíječky. Tankování vodíku zabere zhruba stejnou dobu, jako tankování benzínu nebo nafty. Zároveň se s tím pojí i největší nevýhoda - čerpací stanice pro doplňování vodíku jsou jen velmi řídce dostupné.

Toyota Mirai ve službách londýnské metropolitní policie

FOTO: Toyota

V České republice je zatím jedna plnicí stanice vodíku, ovšem neveřejná. Podle ministerstva dopravy by do osmi let mělo vzniknout 12 vodíkových čerpacích stanic. Nejvíc jich v Evropě má zatím Německo - celkem padesát.