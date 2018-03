mb, Novinky

Floridská dálnice I-95 zažila drama, když muži v BMW X5 z roku 2003 nešlo zpomalit a jeho vůz zrychloval ke 160 km/h. Volal tedy policii s tím, že potřebuje asistenci, že má „zaseknutý plynový pedál”. Incident se stal v únoru letošního roku.

Osmadvacetiletý Joseph Cooper najížděl ve svém BMW na dálnici I-95 a jeho vozidlo začalo zrychlovat i po uvolnění plynového pedálu. Dle jeho vlastních slov nebylo možné zařadit neutrál a ani provozní brzdy údajně neměly požadovaný efekt.

Na otázku policejní dispečerky, jestli zkoušel nouzovou brzdu („emergency brake” - tak se v USA někdy nazývá parkovací či ruční brzda), odpověděl, že to ve 160 km/h opravdu dělat nebude. Pochopitelně - mohla by se zablokovat zadní kola a mohl by nad vozem ztratit kontrolu.

V takovémto BMW X5 (generace E53) jel Joseph Cooper. (Ilustrační foto)

FOTO: BMW

Provoz nebyl silný, takže se Cooper dokázal i v relativně vysoké rychlosti protáhnout mezi ostatními auty a nezpůsobit žádnou nehodu, a to po poměrně dlouhou dobu - po dálnici ujel celkem asi 80 kilometrů.

Policie se vůz pokoušela třikrát zastavit pomocí zastavovacích pásů s hroty, kterými mu prorazila pneumatiky. Nebylo to příliš účinné, vůz pokračoval dál s roztrhanými pneumatikami, a tedy byl pro Coopera obtížněji ovladatelný.

Pokračoval ale nižší rychlostí a policii se nakonec povedlo dostat před vůz a pomocí tzv. PIT manévru, tedy šťouchnutí do auta s cílem ho roztočit, ho zastavit o svodidla u středového dělícího pásu. Cooper poté z vozu vystoupil a byl převezen do nemocnice kvůli údajné bolesti na hrudi.

Potvrzení technické závady nemáme, ale k incidentu se vyjádřil mluvčí americké divize BMW. „Všechna BMW, včetně X5 v tomto incidentu, mají elektronický plynový pedál s bezpečnostním softwarem, který ho při sešlápnutí brzdového pedálu odstaví. Když software zjistí sešlápnutí obou pedálů, sníží výkon motoru, aby řidič mohl bezpečně zastavit,” uvedl pro web ABC News.

„Vůz dále mohl být zastaven dvěma způsoby - přesunutím voliče převodovky na neutrál a doplachtěním k zastavení nebo vypnutím motoru klíčem bez vytažení klíče ze zapalování,” dodává mluvčí.

Velmi podobně musí znít i obecné rady, co dělat s autem, které stále zrychluje. Brzdy vozidla jsou vždycky silnější než jeho motor, takže by mělo být možné silným tlakem na brzdový pedál prostě zastavit. Samozřejmě, je to potřeba udělat co nejrychleji a co nejdříve, abyste vůz zpomalovali z co nejmenší rychlosti.

Máte-li manuální převodovku, pomoc je jasná - vyřadit na neutrál. V takovém případě se motor bude točit ve vysokých otáčkách, ale nebude zabírat na kola a vůz tedy nebude zrychlovat. U automatických převodovek by mělo vyřazení na neutrál mít stejný efekt.

Máte-li ve voze klasickou ruční brzdu v podobě páky, můžete zkusit použít i ji - ale s citem, opatrně, abyste nezablokovali kola. Elektronická či nožní parkovací brzda k tomuto účelu není vhodná, neb její účinek moc nejde regulovat.

Ovšem tohle všechno předpokládá, že váš vůz funguje bez chyby. Dojde-li k nějaké poruše, ať už v řídící elektronice nebo třeba v brzdovém vedení či na táhlech řazení, některé metody nemusí být účinné.