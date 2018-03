fra, Novinky

General Motors se na tento start připravoval už dlouho. Hlavně tím, že skupoval kdejaké startupy a investoval peníze do specializovaných firem. Začal vlastně tím, že získal majetek zkrachovalé firmy Sidecar a k ní připojil startup Lyft, který koupil za půl miliardy dolarů. Zároveň se spojil se známou firmou Uber, s finančními institucemi a nakonec z toho vyplynula jedna velká platforma, která startuje v létě.

Když není potřeba

Princip je jednoduchý. Když majitel automobilu z koncernu GM nebude potřebovat jezdit, v aplikaci jej nabídne ke krátkodobému pronájmu. Samozřejmě že do platformy Maven musí být přihlášen. Kdo bude auto potřebovat, ten si ho přes aplikaci půjčí. Zatím není zcela jasné, jak to přesně bude fungovat s otevíráním a doklady, ale víme, že základní cena za půjčení je 8 dolarů (160 korun) za hodinu + daně.

Vše je ovládáno jednoduchou aplikací.

FOTO: Chevrolet

Navíc je tu nabídka Maveg Gig. Jde o jakousi leasingovou nabídku půjčovny aut. Kdo potřebuje, ten si z půjčovny pronajme auto na to, aby si třeba doručil nějaké zboží z bodu A do bodu B. Že nemá řidiče? Nevadí. Funguje to jako spolujízda. Když se objeví někdo, kdo jede tímto směrem, vezme si vůz, naloží zboží, převeze, a pak auto vrátí. Stejně tak funguje i klasická spolujízda, kdy si v aplikaci lze najít spolucestujícího, a tím výrazně snížit náklady. Stejně tak si může objednat zákazník nové auto, které s výhodnými podmínkami zaregistruje do systému Maven Gig a následně bude pronájmem svých jízd třeba v rámci dovážky zboží nebo carsharingem snižovat svůj leasingový tarif.

General Motors to ale nebude mít jednoduché. V USA jsou už další startupy, které spolupracují s konkurenčními automobilkami, konkrétně Turo a Getaround. Do nich vstoupil Daimle AG resp. Toyota. Tady však ještě na oficiální spuštění čekáme.