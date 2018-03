maž, Novinky

Předpovídat budoucnost je vždy ošemetné, vzhledem k tlaku na co nejnižší emise u automobilů to bez hybridů či elektrických automobilů patrně nepůjde. O čistě elektrických autech coby pohonu budoucnosti je přesvědčeno 42 procent Čechů. Jenom jeden z deseti uvedl, že za třicet let budou automobily využívat stávající paliva (benzín či naftu).

Elektromobily jsou podle průzkumu, který byl on-line realizován na 525 respondentech, nejlákavější pro věkovou skupinu 27–35 let. Nejmenší důvěru v elektromobily mají lidé ve věku 54–65 let. Naopak starší lidé nejvíce z celé populace očekávají rozvoj autonomních vozů.

Podle stejného průzkumu každý druhý Čech dojíždí do práce 15–30 minut (jedna cesta) a nejčastěji automobilem. Jen čtyři procenta českých zaměstnanců dojíždí do práce 90 a více minut. Celosvětový průměr činí jednu hodinu a devět minut, statisticky nejmenší čas stráví při dojezdu do práce Japonci (39 minut).