mb, Novinky

Na první pohled vypadá jako zrenovované a trochu upravené Porsche 911 generace 964. Z boku dokonce jako by „devětsetšedesátčtyřce” z oka vypadlo – má stejně vysoko vytažené čelní sklo a stejně placatý zadní nárazník. Jenže není to zrenovované třicet let staré porsche, nýbrž zbrusu nový Ruf SCR.

Jméno SCR se v historii automobilky Ruf – opravdu to není jen tuner Porsche – objevilo už v roce 1978. Tehdejší Ruf SCR měl 3,2l atmosférický šestiválec od Porsche, který dával 217 koní. Ve standardním provedení, tedy ve vozech s logem Porsche, měl motor jen 180 koní.

Ruf SCR 2018

FOTO: Ruf

Na právě probíhajícím ženevském autosalonu, 40 let po představení původního SCR, se objevila jeho nová inkarnace. Opět má atmosférický šestiválec, ovšem tentokrát o čtyřech litrech objemu, výkonu 510 koní a točivém momentu 470 Nm.

Základem nového vozu se stalo karbonové monokokové šasi, jehož součástí je integrovaná ochranná klec, na němž visí karbonová karoserie. Díky tomu vůz váží jen 1250 kg. Kola obou náprav mají odpružení typu pushrod, jak vidíme i na obrázku odhaleného šasi s pomocnými rámy.

Ruf SCR 2018

FOTO: Ruf

Ruf v tiskové zprávě dále uvádí, že vůz má šestistupňovou manuální převodovku a maximálka je 320 km/h. A také údaj, na který se v této společnosti není slušné ptát, ale který úředník vyžaduje – kombinovaná spotřeba benzínu je 13,6 l / 100 km.

„Nové SCR je naší charakterní odpovědí na tužbu po čisté, neředěné řidičské radosti,” píše automobilka. V případě lehkého auta s atmosférickým motorem a manuální převodovkou se tomu věří mnohem snáz než u různých dvoutunových monster se čtyřmi turbodmychadly, do kterých nikoho ani nenapadne nabízet manuál.