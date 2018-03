Jaguar s úspěchem dodělává svoje staré série vozů, jako je D-Type. A jde to naprosto skvěle. Zájem je obrovský. A tak možná i Ferrari přikročí k tomu, že by postavili další jednotky starých slavných modelů, a to přesně podle historických výkresů.

„To, co Jaguar udělal s lehkými starými vozy, je chytrý tah, ale udělat velký byznys na stavbě starých 250 je těžké rozhodnutí,“ řekl šéf Ferrari Sergio Marchionne na Ženevském autosalonu. „Ovšem ta možnost tu je a já se jí v příštích letech rozhodně nezříkám,“ doplnil šéf koncernu.

Jen 39 kusů

Ferrari postavilo v minulosti jen 39 takových vozů, a to do nich zahrnujeme i pozdější větší 330 GTO s objemnějším čtyřlitrovým motorem. Automobil byl už ve své době fantastickým kusem pro fanoušky italské značky. Vznikl vlastně jako nutnost pro možnost získat homologaci FIA na závody Group 3 Grand Touring Car. Ostatně i GTO znamená Gran Turismo Omologato, tedy homologováno pro GT.

Design vozu je dílem dvou známých jmen – Bizzarini a Scaglietti. Pod kapotou pracoval třílitrový dvanáctiválec o výkonu 220 kW, který se dříve objevil například i ve vítězném voze z LeMans Ferrari 250 Testa Rossa.

To je on - nejdražší automobil světa

FOTO: Talacrest

Cena dosáhla neskutečné výšky - podle tehdejšího přepočtu 1,38 miliardy korun.

FOTO: Talacrest

Cena vozu na aukcích postupně rostla, v roce 2016 byl jeden vůz vydražen za rekordních 1,4 miliardy korun, když dost zásadním způsobem překonal dva roky starý rekord, kdy se jiný kus stejného auta prodal za 800 000 000 korun.