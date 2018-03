První elektrickou škodovkou nakonec bude malé citigo, jediný model vyráběný mimo Českou republiku (v Bratislavě). Jaký bude dojezd, zatím není zřejmé. Vzhledem k tomu, že technicky identický Volkswagen Up již existuje v elektrické verzi, dá se očekávat stejná technika.

V praxi by to znamenalo dojezd nejméně 160 kilometrů a dobu nabíjení nejméně šest hodin. Podle informací britského Autocaru by měl být dojezd 300 kilometrů.

Elektromotor v upu nabízí celkový výkon 60 kW (82 k) a točivý moment 210 Nm; spotřeba v jeho případě dosahuje 11,7 kWh za každých sto ujetých kilometrů.

V příštím roce dorazí superb v plug-in hybridní verzi, o rok později pak elektrické SUV, jehož podobu naznačila loňská studie Vision E.

V roce 2025 chce Škoda podle Autocaru nabízet deset hybridních či elektrických modelů.

Škoda Vision E

FOTO: Škoda Auto