Elektromobil u Jaguaru nebyl žádným tajemstvím. Firma se netajila tím, že chce takový vůz postavit a nabídnout zákazníkům. I-Pace je tady. A klidně to přiznáme, je to pecka, která může směle soupeřit i s Teslou.

Už na první pohled je jasné, že Jaguar neslevil na skoro ničem ze svého stejnojmenného konceptu z roku 2016. [celá zpráva]

Výkonný s velkým dojezdem

Je to crossover po všech stranách, ale je to stále ten samý Jaguar. I když je to elektromobil, má velkou přední mřížku chladiče, kterou vlastně nepotřebuje. Všechny akumulátory (90 kWh) se vešly pod podlahu a u každé nápravy je jeden elektromotor. Celkový výkon soustavy je 294 kW (400 koní) a točivý moment 696 N.m. Díky tomu je zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,8 sekundy. Na jedno nabití podle nového měřícího cyklu ujede auto až 480 km.

Jaguar I-Pace

FOTO: Jaguar

Jaguar I-Pace

FOTO: Jaguar

Dobíjení v rychlonabíječce znamená, že za 45 minut nabije na 80 %, patnáct minut stačí na dojezd 100 km. Ovšem pokud se bude auto nabíjet z klasické sítě, pak mu to bude trvat deset hodin.

Interiér auta je opravdu velkorysý. Vždyť nebylo zapotřebí počítat s nějakými technologickými prostory pro pohon. Všechno je pod podlahou. Tou asi nejvíc vypovídající hodnotou je velikost kufru – 656 litrů, což je víc než u ikony prostornosti Škody Octavie. Po sklopení zadních sedaček je to 1453 litrů. A když je všude spousta místa, mezi sedadly zbyl prostor na box o velikosti 10,5 litrů. Zajímavé je i těžiště vozu. Automobil má rozložení hmotnosti přesně 50/50 na obě nápravy a těžiště se snížilo proti velkému SUV F-Pace o nemalých 13 centimetrů.

Jaguar I-Pace

FOTO: Jaguar

Zajímavý je automobil i co do elektroniky. Má první multimediální a informační systém, který se učí. Zjišťuje totiž styl jízdy řidiče, jeho současný stav řízení, jeho zvyky a podle naplánované trasy určuje třeba dojezd nebo možnost nabití. A protože základem systému je Amazon Alexa, může se majitel i dálkově zeptat auta, jestli je zamčené, jak moc je nabité nebo jestli mu vydrží nabití do naplánovaného cíle. Samozřejmě že cíl lze nastavit také dálkově.

Hned se startem známe i české ceny. Auto bude mít startovací cenu 2 039 092 Kč. V ní je i osmiletá záruka na baterie, která je však omezena na 160 000 km.