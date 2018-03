Mnichovská automobilka mu říká „Sports Activity Coupé“, ale je to celkem normální hatchback. Nemá zas tak velký kufr a ani zadní sedačky nejsou kdovíjak prostorné. Co ale má, je špičkový podvozek a pořádnou porci síly pod kapotou.

Jen několik dní před uvedením nového modelu X2 do prodeje v České republice nás BMW pozvalo na prezentaci do Libčic nad Vltavou. „Tady máte auta, sejdeme se za dvě hodiny v Libčicích,“ dala by se vystihnout podstata předváděcí akce. Vypadá to zvláštně, ale lepší program ve skutečnosti vymyslet asi nejde, zejména pokud silnice v okolí znáte.

BMW X2 koncovky svého výfuku opravdu neschovává.

FOTO: BMW

Vzhled X2 není novinkou, odhalena byla už na podzim loňského roku, ovšem pár detailů stojí za zmínku. Příď je, pochopitelně, velmi podobná té na modelu X1. A všimněte si i zadních světel, která se vymykají ostatním novým modelům BMW. Pokud vám tedy svým designem nesedí světla na X3 a X4 jako mně, u X2 se žádných novot nemusíte obávat. [celá zpráva]

Pozoruhodná také jsou loga BMW zvenčí na C-sloupcích. Jako by nestačily obrovské ledvinky na přídi a logo na pátých dveřích - kdybyste náhodou nevěděli, na co se díváte, jsou tu loga na bocích. Skoro jako u ikonické M1, která měla vzadu dvě loga v rozích auta, to aby si ji lidé nepletli s Ferrari. S čím by si lidé měli plést X2? S Citroënem C4 Cactus?

Toto srovnání vypadá trochu komicky, ale obě auta jsou si principem - ničím jiným - podobná. Jsou to hatchbacky na trochu vyšším podvozku, byť BMW o své novince hovoří jako o „uzavření portfolia SUV“. Přesto považuji za nejpřesnější označení právě „hatchback na vyšším podvozku“.

Na nezpevněné cesty můžete vyrazit bez obav o podvozek.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Interiér nepřekvapí, ale to je dobře



V kabině totiž získáte přesně takový dojem - malý pětidveřový hatchback s motorem vpředu napříč. Kde je ta emotivnost, kterou BMW u X2 inzeruje? Všechny prvky kabiny jsou dobře známé z ostatních modelů značky, jen středový tunel je nezvykle nízko.

Ovšem, to není minus. Volant skvěle padne do ruky, infotainment má geniální ovládání na středovém tunelu s touchpadem a budíky jsou přehledné, jen bych ocenil přesný teploměr oleje. V rámci M-Paketu dostanete sedadla, která opravdu pevně drží tělo v zatáčkách, jen bych si dovedl představit roztáhnout bočnice opěradla o trochu víc a také ještě o trochu víc přizvednout přední část sedáku.

Uvnitř to vypadá jako v každém jiném BMW, jen středový tunel je užší.

FOTO: BMW

Prostoru za volantem je tak akorát, nesoukáte se sem jako do řady 1, ale taky nemáte místa nazbyt. Orientace středového tunelu na řidiče je tu trochu falešná, tento dojem je vytvořen „hradbou“ na jeho pravé straně. Tahle „hradba“ je ovšem potažena kůží a spolujezdec si o ni velmi pohodlně opře levou nohu.

Naopak řidičovo pravé koleno se opírá o plasty, které trochu tlačí. A nemusíte být příliš velcí na to, abyste levým loktem v zatáčkách často naráželi na opěrku ve dveřích. X2 zkrátka není velké auto. Prostoru na zadních sedačkách však není nedostatek, je ho tak akorát, a ani kufr není vyloženě podměrečný.

Přední sedačky skvěle drží tělo.

FOTO: BMW

Vrcholný diesel umí být až nečekaně rychlý



Pořád čekáte ty emoce? Nastartujte a rozjeďte se. Měli jsme možnost vyzkoušet s verzemi xDrive25d a xDrive20d, tedy se dvěma verzemi jednoho motoru - dvoulitrového vznětového řadového čtyřválce. V silnější verzi má tenhle motor dvě turbodmychadla, 231 koní a 450 Nm, které proudí na všechna kola přes osmistupňový automat.

Do toho jsem se posadil jako první, a to ve žluté barvě a výbavové verzi M Sport X, která kombinuje trikoloru M s ambicemi vyrazit mimo asfalt. Začal jsem ale na asfaltu, rozbitém a hrbolatém. A autu to bylo úplně jedno.

Po seznámení pedálu plynu s koberečkem na výjezdu z vesnice vystřelí X2 v téhle verzi tak, že skoro zapomenete, jak ji BMW inzeruje a co máte pod kapotou. Rychlostí, při kterých se řidičák zelená strachy, dosahuje 25d velmi snadno a vůbec nezáleží na tom, jestli máte pod koly hladký asfalt čerstvě zrekonstruované silnice první třídy, nebo tankodrom zapadlé okresky, na jejímž začátku značka hovoří něco o neudržování v zimním období.

Na silnici X2 xDrive25d vážně umí.

FOTO: BMW

Rychlá a sebejistá i na hodně špatných silnicích. A i bez asfaltu

Skutečný trumf X2 z rukávu vytáhne právě na rozbitých silničkách ve vysokých rychlostech. Nějaké náklony karoserie cítit jsou, ale nejistotu byste i na zimních gumách hledali marně. V podvozek si rychle vybudujete důvěru, protože drží skvěle, hrboly nehrboly, a nechá se přesně vést tam, kam mu volantem ukážete.

Podvozek je tuhý, ať zvolíte jízdní režim Sport nebo Comfort, ale ani v jednom není vysloveně nepohodlný. Je docela dobře odhlučněný, jen občas, při přejezdu velké řady malých, ostrých nerovností ve vyšší rychlosti, se od kol ozývá dunění.

Obecně je vůz odhlučněn velmi dobře, až někde ve 130 km/h je trochu znát aerodynamický hluk. A také skvěle maskuje rychlost – okolo dálničního limitu vám přijde, že jedete sotva osmdesátkou a že ten kamion, který právě předjíždíte, jede tak padesát.

Přední světla vypadají nasupeně, jako u všech BMW.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Pro vyšší podvozek jednoho napadne, že by s X2 mohl vyrazit i mimo asfalt. Objevil jsem tedy, zčásti náhodou, zajímavou šotolinovou silnici s pár dírami a trochou volného štěrku. Zjistil jsem dvě věci. Jednak, že když kompletně vypnete stabilizaci, ochotně hází zadkem, ne nepodobně Mini Cooperu S Clubman All4, který jsem testoval na sklonku minulého roku. [celá zpráva]

A jednak, že můžete jezdit po šotolinových silnicích s jistotou, že projedete, místo strachu, kde škrtnete břichem o zem a co při tom rozbijete. X2 není offroadem a podvozek nemá kdovíjak vysoký, ale na běžné šotolinové cesty je vysoký dost na to, abyste o něj neměli strach.

Výlet mimo asfalt není problém. A dvojice mlhovek (na snímku svítí) i couvacích světel potěší.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Jen další konfekční crossover? To zcela jistě ne



Čekal jsem další crossover, který chce být několika věcmi najednou, ale pořádně není ničím. X2 xDrive25d taková není a velmi příjemně mě překvapila. Třeba i takovým detailem, že volič jejího osmistupňového automatu je poctivou pákou, ne joystickem.

Je to nabroušený hatchback na vyšším podvozku, rychlý na jakékoliv silnici, kterou před něj postavíte. Nesnaží se působit jako offroad, přesto děravou šotolinovou silnici zvládne s jistotou a grácií. A verze xDrive20d se 190 koňmi je oproti 25d jen o chloupek pomalejší, jinak úplně stejně schopná.

Tohle není joystick, ale konečně normální volič v podobě páky. Ovládání infotainmentu pod ním je stále skvělé.

FOTO: BMW

Rodinným autem být nemůže, na to je příliš malá. Jako druhé auto do domácnosti anebo jako vstup do světa BMW, pokud je pro vás řada 1 příliš těsná, však ethos modrobílé vrtule naplňuje skvěle. V zábavnosti za volantem na srovnatelně drahou „jedničku“ nemá, ale pokud využijete spíš vyšší podvozek, je to vážně dobrá nabídka.

BMW X2 xDrive25d

Motor:

1 995 ccm, vznětový řadový čtyřválec, bi-turbo Nejvyšší výkon:

170 kW (231 k) při 4 400 ot./min Nejvyšší točivý moment (manuální převodovka):

450 Nm při 1 500-3 000 ot./min Převodovka: 8st. automatická s hydrodynamickým měničem momentu, pádla řazení pod volantem Zrychlení na 100 km/h: 6,7 s

Nejvyšší rychlost: 237 km/h Pohotovostní/užitečná hmotnost:

1 660/595 kg

Kombinovaná spotřeba dle katalogu: 5,3-5,1 l/100 km

Délka/šířka se zrcátky/výška/rozvor náprav: 4 360/2 096/1 526/2 670 mm

Poháněná náprava:

4x4 Základní cena:

1 142 700 Kč