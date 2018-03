V České republice si řidiči dost oblíbili Hondu CR-V. Tohle pohodlné a spolehlivé SUV můžeme na našich silnicích vidět často, většinou s dieselovým motorem. Ovšem nová generace, která přijde na podzim tohoto roku, už naftový motor nenabídne. Takže se stalo to, o čem se povídalo už pěkně dlouho, ale spousta lidí tomu nechtěla moc věřit. Honda postupně stáhne naftové verze ze všech modelů a nahradí je hybridy. A CR-V jde v tomto duchu.

Honda CR-V (evropská specifikace)

FOTO: Honda

S čím tedy přijde? Bude to základní přeplňovaná zážehová patnáctistovka, kterou dnes známe například z modelu Civic. Uvidíme, jaký bude mít výkon. U nás má 134 kW, v USA pak 142 kW. Tuhle otázku nám zodpoví až na autosalonu. Víme jen, že základní převodovkou bude šestistupňový manuál a za příplatek pak nabídne bezstupňový variátor.

Druhou možností bude hybridní provedení s dvoulitrovým čtyřválcem a dvojicí elektromotorů. Zde nenajdeme žádnou převodovku, motor prý bude mít fixní převodový poměr. Uvidíme, jak se s tím firma vypořádá.

Pohon bude v základní verzi pouze na přední kola, ale obě motorové jednotky nabídnou i verzi 4x4, která by měla být i lepší v terénu. A to nejen kvůli tomu, že systém rozdělování výkonu by měl být sofistikovanější, ale třeba i kvůli tomu, že se zvedne světlá výška auta. To bylo u poslední generace silně kritizováno. Nově se zvedne o čtyřicet milimetrů na 208 mm.

Přesné rozměry auta zatím nejsou známy, ale každopádně bude mít větší karoserii než dosud. Do interiéru totiž poprvé půjde vměstnat sedm sedadel.