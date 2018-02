Nissan představí nový model v dubnu na autosalonu v Pekingu. Proč tam? Protože právě v Číně se začne prodávat a teprve pak se rozšíří do dalších zemí světa. Nebude to pouze po Asii. Tohle auto by se mělo rozjet po celém světě. Je to vlastně nástupce Nissanu Pathfinder, který se u nás prodával také.

Nissan Terra

FOTO: Nissan

Nissan Terra

FOTO: Nissan

Stejně jako on pak přebírá techniku Nissanu Navara. Takže žebřinový rám ponese klasickou osobní karoserii. Nečekejme tedy přeborníka v prostornosti, vždyť použití rámu omezuje ledacos. Ale hlavní devizou budou určitě jízdní vlastnosti v terénu. Pod kapotou se pro začátek představí tradiční nafťák o objemu 2,3 litru.

Nissan chce s tímhle modelem výrazně zvýšit prodeje. Tedy nejen s ním. Je součástí plánu Nissan M.O.V.E to 2022, což je plán na zvýšení prodejních čísel o neuvěřitelných 40 procent. Samozřejmě že se nejedná o osobní vozy, protože tam je hodně plno. Tohle jsou čísla pro lehká užitková vozidla a auta právě s rámem. Tady Nissan ucítil velkou šanci, protože ostatní značky se soustředí na osobní vozy.