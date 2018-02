Adam Williams pracoval pro Teslu jako regionální manažer ve státě New Jersey od roku 2011. Vloni koncem léta firmu opustil - a nyní ji žaluje. A podle právníka, kterého si najal, by měl být chráněn jako whistleblower - člověk, který upozorňuje na nekalé praktiky. Zprávu přinesl web The Verge.

Williams tvrdí, že automobilka vědomě prodávala auta s vážnými závadami. Prý byl svědkem, kterak společnost „nezpravila zákazníky o drahých opravách” poškození jejich aut, ke kterému mělo dojít před doručením. Automobilka prý místo toho prodala tato auta jako použitá nebo s označením předváděcího či půjčovaného vozu.

Toto se mělo dít na konci roku 2016 a na začátku roku 2017. Dle vlastních slov to nahlásil svému nařízenému Lennymu Peakeovi, regionálnímu manažerovi Tesly pro východní pobřeží Spojených států, a Jeromovi Guillenovi, viceprezidentovi automobilky.

Krátce nato měl být degradován na servisního manažera prodejny Tesla ve Springfieldu v New Jersey. O něco později měl být znova degradován na pozici jménem „mobilní manažer” a konečně v září 2017 propuštěn. Williams uvádí, že jeho odsouvání z vedoucích pozic a následný „padák” byly odplatou za to, že nesouhlasil s nekalými praktikami a hlásil je vedení.

Automobilka Tesla takováto obvinění samozřejmě popírá. Uvádí, že stížnosti Williamse nestojí na reálných základech a že byl dvakrát degradován a propuštěn kvůli svým nedostatečným pracovním výkonům.