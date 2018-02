Partner tak zůstane pravděpodobně jen užitkové verzi. To Citroën si s klidem dal dvojčeti tohoto vozu stále jméno Berlingo tak. jak to bývalo dosud.

Ale jméno je to nejmenší. Rifter je auto, které je zcela nové, Stejně jako u berlinga, i tady je postaveno na nové platformě EMP2, nabízet se bude v pětimístné nebo sedmimístné variantě. Objem zavazadelníku vzrostl o 100 litrů na 775, respektive 1050 litrů ve verzi s prodlouženou délkou. Ta se nabízí ve dvou variantách - 4,4metrové a 4,75metrové délce. Ve větší verzi s označením XL je po sklopení všech sedadel objem zavazadlového prostoru až 4000 litrů a převážet se dají předměty delší než tři metry.

Peugeot Rifter a rozdíly v délkách

FOTO: Peugeot

Peugeot Rifter

FOTO: Peugeot

To, co jsme říkali o citroënu co do motorů, platí i tady. Pod kapotou může být zážehová dvanáctistovka s výkony 110 a 130 koní (81 a 96 kW). Zajímavé je, že slabší verze má pětistupňový manuál, silnější osmistupňový automat, a dokonce i odlučovač pevných částic jako u nafťáku. Výkony 75, 100 nebo 135 koní patří patnáctistovce spalující naftu. Jen nejsilnější verze dostane šestistupňovou manuální převodovku nebo osmistupňový automat.

Vzhled vozu je samozřejmě jiný, než je tomu u Citroënu, ale jde vlastně jen o pár dílů – světla, masku chladiče a nárazník. To větší změna je v interiéru, kde Peugeot stále trvá na svých malinkých volantech a kapličce přístrojů nad nimi. Ta může obsahovat i elektronický i-Cockpit nebo dokonce head-up displej.

Specialita hned na začátek

Vedle sériových aut bude na autosalonu stát i koncept Rifter 4x4. Je to auto s pohonem 4x4, pěkným oplastováním a stanem na střeše. Základem je samozřejmě úprava dvorního dodavatele pohonů všech kol - firmy Dangel. Pohon má tři módy: pouze předních kol, 4x4 s preferencí zadních kol a zamčený 4x4 s vyrovnaným přenosem sil na obě nápravy. Samozřejmě je i zvýšená světlost, a to o 80 mm.

Video

Nový Peugeot Rifter představí na ženevském autosalonu rovnou i verzi s pohonem všech kol, ale zatím jako koncept

Pod kapotou sídlí nejsilnější naftový motor 1.5 s výkonem 97 kW (130 koní) a točivým momentem 300 N.m s šestistupňovou automatickou převodovkou. Na autosalonu ale uvidíte auto i s připevněným kolem na zadním držáku. Jde totiž o nové elektrické horské kolo Peugeot eM02 FS Powertube.