Když se řekne „švédský elektromobil”, někoho napadnou nedávné pokusy vzkřísit Saab, jiní si řeknou, že něco vymýšlí Volvo. V tomto případě je obojí špatně - malý městský elektromobil na fotkách chce vyrábět společnost Uniti. [celá zpráva]

Uniti bylo původně univerzitním projektem, který neměl za původní cíl vyvinout auto - alespoň to říká Michael Bano, šéf divize autonomních systémů v této firmě. „Uniti vždycky souviselo s hledáním řešení problémů, které jsou spojovány s automobilovým průmyslem,” uvádí. „Závěry našich výzkumů nás dovedly k výsledku, že nové auto by bylo adekvátním řešením,” dodává.

Pustili se tedy do vývoje, a to úplně od začátku, s čistým listem papíru. Výsledek si můžete prohlédnout na videu výše - Uniti One, jak se stroj jmenuje, je městským elektromobilem. Je vyrobeno z „udržitelných kompozitových materiálů” - ať už to znamená, co chce.

Uniti One je malá kapsle, ne nepodobná někdejšímu Google Car.

FOTO: Uniti Sweden AB

Jak víme již z dřívějška, Uniti One má mít dojezd 300 km na jedno nabití baterie, která má mít kapacitu 22 kWh. To je poněkud ambiciózní, ovšem nikoliv nereálný cíl. 22 kWh elektřiny je co do energie ekvivalentem zhruba 8,5 litru benzínu. Nedávno testované BMW i3s mělo průměrnou spotřebu elektřiny 20,6 kWh na 100 km. [celá zpráva]

Ovšem, BMW i3s váží necelou tunu a půl, kdežto Uniti One má vážit jen 450 kg, tedy zhruba třetinu. Nabíjení má probíhat nikoliv standardním kabelem, nýbrž indukcí. A podle dostupných informací má být část baterie vyjímatelná, abyste si ji mohli vzít domů nebo do kanceláře a nabíjet ji tam ze zásuvky.

Jak malé Uniti One ve skutečnosti je, ukáže nejlépe záběr, kde vedle něj stojí lidé.

FOTO: Uniti Sweden AB

„Jezdíte do práce, tam a zpátky, každý den. Nestaráte se o nabíjení, o energii je postaráno. Nestojí vás to ani halíř,” říká Lewis Horne, generální ředitel firmy Uniti k partnerství uzavřenému s dodavatelem elektřiny E.On.

Díky němu budou mít majitelé vozu prvních pět let zdarma dostupnou energii ze solárních zdrojů. Jak si ovšem Horne přesně představuje ono „nestarání se”, nevysvětlil. Dá se totiž očekávat, že stále bude vůz po majiteli chtít, aby ho pro nabíjení někam přistavil.

Dva lidé uvnitř sedí za sebou.

FOTO: Uniti Sweden AB

Autíčko je to vskutku mrňavé; jak moc, ukáže také video, kde vedle vozu stojí lidé. Podle toho to vypadá i uvnitř - řidič sedí uprostřed a místo pro jediného pasažéra je za ním. O zavazadlovém prostoru zprávy nemáme.

Všimněte si také, že sedačka řidiče nemá žádné boční vedení. Jistě, není to vůz stvořený k řezání zatáček, ale i v „nákupní tašce” se hodí sedačky, které vás v zatáčkách nebo při odbočování aspoň trochu podrží na místě. Zde navíc jako řidič sedíte daleko od obou stran vozu, takže není o co se zapřít koleny.

Místo volantu tu jsou dva joysticky s dotykovými panely nahoře, které ovládáte palci.

FOTO: Uniti Sweden AB

Uniti One má být, až v roce 2019 přijde na trh, nabité moderními technologiemi - i takovými, které v dnešních autech nejsou. Všimněte si například, že nemá volant, jen jakési dva joysticky. Na jejich horních koncích jsou malé dotykové ovládací panely, kterými např. dáváte směrovku.

„Tohle není generace, která by vzala za páčku, když chce odbočovat doprava. Tahle generace přejíždí prstem doprava,” vtipkuje Horne na adresu mladých lidí a jejich smartphonů. Ovšem, právě takhle se, odhadujeme-li správně, bude ovládat řada funkcí vozu, ať už na malých panelech na joysticích, nebo na velkém displeji-tabletu uprostřed.

Uniti One již nyní vstupuje do prodeje; podle dostupných informací má firma na dva tisíce předobjednávek. Cena začíná na 14 900 eurech (cca 377 tisících korunách) a vozy jsou vystaveny v některých švédských prodejnách MediaMarkt.