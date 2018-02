Lancia je v zapomnění. Fiat se jí nechce zbavit, nechce jí prodat, i když firma už vyrábí jen jediný model Ypsilon, který nabízí pouze v Itálii. [celá zpráva]

Tahle firma by tak potřebovala pořádný impuls do života, ale tenhle sporťák slavného jména to nebude. Stratos totiž bude mít asi jméno MAT, což je zkratka Manifattura Automobili Torino. Jedná se o zajímavou malou firmu, která ale získala netradiční zakázky na výrobu aut pro třetí osoby. Jde třeba o Apollo Arrow nebo supersport Jamese Glickenhause SCG003S. A teď by se měli porvat i s výrobou tohoto placatého sporťáku.

MAT Stratos a Michael Stoschek

FOTO: Pininfarina

MAT Stratos

FOTO: Pininfarina

Možná si někteří z vás vzpomenou, jak jej v roce 2010 představoval Michael Stoschek, německý miliardář (vlastnící velký byznys v automobilových náhradních dílech) a také vášnivý sběratel italských aut. Prostě si chtěl tehdy udělat radost, a tak zadal kanceláři Pininfarina tvorbu následovníka slavného sporťáku. Pár desítek miliónů euro do toho investoval, ale vznikl vůz, který byl funkční. Takže v něm mohl svézt šéfa Ferrari, aby se ho snažil umluvit k tomu, aby Ferrari dělalo auto pod svou vlajkou. Nepovedlo se.

Stoschek vlastnící auto se ale nevzdal. Čekal na správnou chvíli. A ta je tady, Vzhledem k tomu, že dnes se prodá prakticky cokoli na kolech, je ideální čas na výrobu. Zájemců je prý dost. Ovšem to, co je pod kapotou se asi změní. Původně to pocházelo z Ferrari 430. Teď se sem pravděpodobně nastěhuje technika z Alfy Romeo 4C.

Lancia Stratos byla především fantastickým soutěžákem

FOTO: Lancia