Nejvýkonnější a nejsilnější vesmírná raketa Falcon Heavy v úterý 6. února úspěšně odstartovala z odpalovací plošiny na floridském Mysu Canaveral. A v nákladovém prostoru s sebou měla i jeden neobvyklý „balíček“ – první elektromobil od Tesly, model Roadster. [celá zpráva]

Červená Tesla Roadster, využitá místo běžné zátěže, je na cestě na oběžnou dráhu rozprostírající se mezi Marsem a Jupiterem. Baterie v kamerách vydržely tři dny, což na přenos z vesmíru bohatě stačí, firma SpaceX nechtěla dělat „reality show” statisíce kilometrů od Země.

Poslední fotografie, kterou dvojice kamer před vybitím baterií poslala, ukazuje automobil na pozadí s částečně zakrytou planetou Země. Vypadá to vskutku impozantně.

Otevřená tesla zůstane ve vesmíru prakticky navždy, miliardy let, jak již dříve řekl vizionář Elon Musk, majitel automobilky Tesla i společnosti SpaceX. Ten také uvedl, že pokud si roadster někdo z vesmíru dovede „stáhnout”, auto bude jeho.

Last pic of Starman in Roadster on its journey to Mars orbit and then the Asteroid Belt https://t.co/IWSjRyTr8V