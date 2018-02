Nápad je to geniální. Když už do vesmíru letí nová, několik let vyvíjená raketa, která by tak jako tak musela mít ocelové závaží, není lepší rovnou poslat do vesmíru věc, která tam nikdy nebyla? Nebo přesněji řečeno byla, ale pouze v podobně lunárních vozítek na Měsíci v rámci programu Apollo, a nikoliv coby sériové auto.

Přesně tak uvažoval vizionář Elon Musk, který vlastní nejenom automobilku Tesla, která odstartovala současný boom elektrických aut, ale zároveň je majitelem společnosti SpaceX, která vyvíjí kosmické rakety.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2018

Elon Musk do vesmíru vyslal červenou Teslu Roadster, která bude na oběžné dráze rozprostírající se mezi Marsem a Jupiterem, dále, než se původně čekalo. Červený roadster bude Mars - tedy planetu, kam chce Elon Musk poslat pilotovaný let s posádkou, pravidelně míjet.

V nákladovém prostoru rakety Falcon Heavy byla první generace Tesly Roadster.

FOTO: SpaceX

Pokud si doletíte do vesmíru, roadster bude váš

Otevřená Tesla zůstane ve vesmíru prakticky navždy, miliardy let, jak již dříve řekl Musk. Ten také uvedl, že pokud si roadster někdo z vesmíru dovede „stáhnout”, auto bude jeho.

Aby se Tesla Roadster do vesmíru dostala, musela díky 27 motorům Merlin se 1400 tun těžkou raketou Falcon Heavy překonat rychlost 40 680 km/h, což je více než 11 kilometrů za sekundu.

Titul nejrychlejšího auta dosud známého vesmíru tak s obrovským přehledem patří kalifornské automobilce a opětovně ukazuje, jak moc dobře promyšlené PR bylo vyslat Teslu Roadster na geostacionární dráhu.

Video

Nejsilnější vesmírná raketa odstartovala

Uvnitř vozu je navíc připevněn plastový kosmonaut - Starman, odkazující na píseň slavného zpěváka Davida Bowieho. Mimochodem, právě píseň Space Oddity v autě hrála během jeho výletu do vesmíru. V přihrádce u spolujezdce je pak výtisk sci-fi románu Douglase Adamse Stopařův průvodce po galaxii.

Roadster byl prvním modelem Tesly

Na obrazovce multimediálního systému vozu je velkými písmeny napsáno DON´T PANIC, tedy Nepropadejte panice. Dveře první generace Tesly Roadster jsou patrně přivařené, aby se během poletování ve vesmíru neotevřely. Na autě jsou rovněž umístěny dvě kamery, takže je možné sledovat působivé snímky jeho putování vesmírem. Elektromobil se dostane 400 až 450 miliónů kilometrů od Země.

Z floridského Mysu Canaveral úspěšně odstartovala k prvnímu testovacímu letu těžká raketa společnosti SpaceX Falcon Heavy, nejsilnější raketový nosič současnosti.

FOTO: John Raoux, ČTK/AP

Tesla Roadster první generace se začala vyrábět v roce 2008, tedy v době, kdy elektromobilita byla mrtvá. Měla dojezd necelých 400 kilometrů. Vyráběla se čtyři roky.

Kalifornská automobilka Tesla byla jedním z hlavních hybatelů elektromobility, která - společně se zpřísňováním emisních limitů a jistou hysterií ohledně spalovacích motorů - rozpohybovala i konzervativní automobilky. Nyní svůj elektrický model připravuje prakticky každá masově vyrábějící společnost.