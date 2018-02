Představte si auto, které si dnes mohou dovolit jen ti nejbohatší lidé na planetě, jeho plný výkon může kontrolovat pouze dobře vyškolený řidič, nejlépe závodní jezdec, a jehož nárazník z uhlíkového kompozitu stojí přibližně tolik, co průměrný osobní vůz.

Právě takové auto necháte řídit automaticky. Zmáčknete tlačítko, sundáte ruce z volantu, nohy z pedálů a dáte si pauzu. A auto pojede samo. Přijde vám to bláznivé? Možná ano, ale taková je realita.

Mike Flewitt, šéf automobilky McLaren, pro britský Autocar připustil, že budoucnost značky je v hybridním pohonu. Tuto informaci už máme dávno. Flewitt ovšem připustil i to, že další pohonnou jednotkou bude i vidlicový šestiválec o objemu tři litry. Ten bude odvozen od současného osmiválce. Jedna jeho verze dostane podpůrný elektromotor, další možná ani to ne.

Samozřejmě půjde o nový levný model, který by si mohlo dovolit více lidí, než je tomu u současných aut. Zmiňovaný vůz by se měl zařadit do linie vozidel Sport Series, pro linii Super Series by měl zůstat zachovaný osmiválec.

Další informace říká i to, že i nové modely McLaren dostanou nějakou verzi autonomního řízení. Může jít například jen o tempomat, kdy auto dokáže samo popojíždět v kolonách, ale může jít i o vyspělejší verze – třeba o samočinnou jízdu na dálnicích.