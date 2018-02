Páteční večer v Amsterdamu patřil odhalení zbrusu nového Mercedesu třídy A. Jednadvacet let po představení původní třídy A se odhalila čtvrtá generace, označená W177. Novinek na palubě je skutečně hodně.

Příď nového „áčka” jako by z oka vypadla té na modelu CLS. Všimněte si velké masky chladiče - hatchbacky takhle prominentní „tlamu” nemívají - a také obrácených fajfek v předních světlech.

Nová třída A má opět gigantickou masku chladiče. Aby si byli všichni jisti, že vidí Mercedes.

FOTO: Mercedes-Benz

Jelikož je to druhý Mercedes s takovýmito předními světly, můžeme spekulovat, že je budeme vídat i na dalších Mercedesech. „Nastiňuje, kam se bude náš design ubírat v budoucnosti,” uvedl o nové třídě A při představení Dieter Zetsche, předseda představenstva Daimleru.

Zadní světla ovšem německý luxus, byť se díváme na „vstupní bránu” do světa Mercedesu, příliš nepřipomínají. Člověk v nich vidí spíše soudobé korejské vozy, a to jak při pohledu trochu ze strany, tak i přímo zezadu. Zboku je A W177 dost podobná dosluhující generaci, všimněte si zejména linky mezi oknem zadních dveří a C-sloupkem.

Také vám přijdou zadní světla trochu... asijská?

FOTO: Mercedes-Benz

Tři nové motory, z toho jeden s možností vypínání půlky válců

Pod kapotou základní verze A 200 najdeme nový zážehový čtyřválec o objemu 1,4 litru, který nabídne 163 koní a 250 Nm. Nejpodstatnější u něj je dvacetikilová dieta a inženýři prý také zlepšili odezvu na plyn.

Snížení spotřeby paliva má zajistit technologie deaktivace válců a speciální povrchová úprava některých ploch pro snížení vnitřních třecích ztrát. Kombinovaná spotřeba tohoto motoru má být 5,6 l/100 km s šestistupňovou manuální převodovkou a 5,1 l/100 km se sedmistupňovou dvouspojkou.

Dvoulitrový čtyřválec M260 nabídne 224 koní. Bude spojen s dvouspojkovou převodovkou.

FOTO: Mercedes-Benz

Pokud by 163 koní bylo málo, v nabídce bude také verze A 250 s novým dvoulitrovým benzínem o 224 koních a 350 Nm. Ten bude k mání jen s dvouspojkou a má brát 6 litrů na sto. Pro milovníky nafty je připravena verze A 180d, kde pracuje rovněž nová patnáctistovka, která nabídne 115 koní a 260 Nm. Ta má mít spotřebu 4,1 l/100 km.

Přednímu odpružení typu McPherson se dostalo vylepšení, mj. k nim patří lehčí, hliníkové rameno nápravy. K mání bude také adaptivní odpružení se čtyřmi režimy tlumení, ze kterých si budete moci vybrat podle aktuálního stylu jízdy.

K mání bude i čtyřkolka.

FOTO: Mercedes-Benz

Nová třída A bude samozřejmě k mání také s pohonem všech kol 4Matic. V použité verzi zajistí připojení zadní nápravy elektromechanicky ovládaná vícelamelová spojka. Verze s pohonem všech kol budou mít čtyřprvkovou zadní nápravu, předokolky dostanou víceprvkovou.

Místo přístrojového štítu displej



V kabině budou největší novinkou dva displeje, každý o úhlopříčce 26 cm, které budou tvořit přístrojový štít a centrální displej infotainmentu. Nebudou nicméně v základní výbavě, stejně jako vyhřívání, chlazení či masážní funkce sedaček.

Interiér působí bez kapličky přístrojů vzdušným dojmem. Jak ale budou displeje čitelné na slunci?

FOTO: Mercedes-Benz

Pro bezpečnou jízdu je podstatné, že obložení sloupků bylo zmenšeno zhruba o desetinu, aby bylo z auta lépe vidět, a na všech sedadlech přibylo prostoru do všech stran. Zvětšil se i zavazadelník, a to na 370 litrů, a rozvor náprav narostl o 30 mm.

Stran asistenčních technologií na palubě stojí za zmínku zejména to, co je nové; veškeré známé systémy tu budou ve standardu nebo aspoň za příplatek, odhadujeme. Mnohem zajímavější je ale systém, který Dieter Zetsche na prezentaci označil jako „Augmented reality”, tedy „vylepšenou realitu”.

Tento systém v podstatě vezme obraz z přední kamery a do něj v reálném čase přidá instrukce navigace, jména ulic, výstrahy a podobné informace. Výstup této novinky uvidí řidič na jednom z displejů vozu. Nakolik bude možné řídit jen podle obrazu, je otázkou; bezpečné to nejspíš nebude, ale někdo to jistě zkusí.

Dva šestadvaceticentimetrové displeje pod jedním krycím sklem budou za příplatek.

FOTO: Mercedes-Benz

Půjčit auto kamarádovi bude snazší díky aplikaci v mobilu



Druhou zajímavou novinkou je věc nazvaná „příležitostné soukromé sdílení auta”. Tímto způsobem bude podstatně snazší půjčit auto někomu z rodiny nebo kamarádů. Zetsche na prezentaci uvedl, že tato novinka nadchne asi hlavně mladší zákazníky.

Pomocí aplikace ve smartphonu autorizujete nějakou osobu a ona pak pomocí stejné aplikace automobil odemkne. Klíče najde uvnitř, a až bude auto vracet, zase je někde nechá a pomocí aplikace vůz zamkne.

Volitelná výbava bude obsahovat i adaptivní tlumiče.

FOTO: Mercedes-Benz

Zmiňme také nové hlasové ovládání s názvem Linguatronic, které aktivujete pomocí příkazu „Hey Mercedes”, nikoliv nepodobně androidímu „OK, Google”. Pak můžete klást otázky: „Bude zítra v Amsterdamu svítit slunce?” anebo říkat věci jako „Je mi zima,” aby vůz zvýšil teplotu klimatizace. Ovšem jestli bude tento systém fungovat i v češtině, zatím nevíme.

Třída A najezdila 12 miliónů testovacích kilometrů na čtyřech kontinentech. Bude se vyrábět v pěti fabrikách na třech kontinentech. Kdy ovšem dorazí do českých showroomů a s jakými cenami, zatím známo není. Server AutoBild.de uvedl, že cena na německém trhu bude začínat na 25 tisíci eur (asi 630 tisíc korun) za základní verzi.

Bílý a matný šedý nebudou jediné dva laky v nabídce, s pestřejšími barvami ale Mercedes zatím fotky nezveřejnil.

FOTO: Mercedes-Benz