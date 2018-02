Nelíbí se vám nové Ferrari? Žádný problém, můžete si jej nechat upravit na historické

Snaha vytřískat z finančního vzestupu světových trhů co nejvíc je patrná i na automobilovém trhu. Teď se ujme prakticky cokoli, co by mohlo jen trochu zaujmout. Třeba předělání nového vozu Ferrari GTC4Lusso na něco, co bude připomínat staré vozy.