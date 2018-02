Projekt LiveWire, tedy elektrický Harley, vznikl už v roce 2010. Za tu dobu se objevilo několik prototypů, které objely zeměkouli na jakési roadshow. Lidé a odborníci se mohli na elektrické motorce projet a krátce ji otestovat. Byla to taková dělostřelecká příprava ke skutečnému modelu. Pro Autoblog totiž jeden z představitelů značky řekl (ale tajně, aby nebylo zveřejněno jeho jméno), že do osmnácti měsíců ho tu máme. [celá zpráva]

Harley-Davidson LiveWire (2014)

FOTO: H-D

Harley-Davidson LiveWire

FOTO: Harley-Davidson

Co můžeme očekávat? To nikdo zatím přesně neví. Koncept měl 74 koní a olejem chlazený motor. Byl to klasický nahatý Harley, ale samozřejmě v rámu neseděl velký motor, ale bylo zde místo pro akumulátory. V těch měl koncept největší problém. Motorka totiž měla dojezd nejvíc 80 km, což je na tento typ stroje málo. Tohle není skútr do práce a zpátky. Ale velká mašina, kterou si nadšenec v kožené bundě vytáhne o víkendu ven a vyrazí na pořádnou projížďku.

Podle posledních informací by ale dojezd sériové verze měl být minimálně dvojnásobný, protože to je právě hranice, kterou všichni příznivci značky byli ochotni akceptovat jako nejnižší. Jak ale dostatečnou kapacitu nacpe Harley-Davidson do rámu, zatím netušíme.