Ještě docela nedávno by nikoho nenapadlo postavit vedle sebe na startovní čáru SUV a supersport. Tím spíš ne, kdyby to byla startovní čára čtvrtmílového sprintu na asfaltu, oblíbené to kratochvíle amerických i evropských petrolheadů.

Jenže pak přišel Jeep Grand Cherokee Trackhawk, mastodont se 716 koňmi a pohonem všech kol. Je to nejvýkonnější sériově vyráběné SUV na světě, ani Bentley Bentayga nenabídne přes 700 koní.

Díky pohonu všech kol dokáže Trackhawk i přes vyšší váhu porazit Challenger SRT Hellcat. Ověřil to americký tuner Hennessey, specialista na zvyšování výkonu všemožných amerických aut klidně i vysoko nad tisíc koní.

Tentokrát proti Trackhawku stojí McLaren 570S.

FOTO: McLaren

Dnes tu máme z dílen Hennessey další video s Trackhawkem v hlavní roli. Tentokrát soupeří s plnokrevným evropským supersportem, autem třídy, kterou v USA nazývají „exotic”. Je to McLaren 570S. Označení udává počet koní - 570 - a víme, že to je zadokolka.

Grand Cherokee Trackhawk má opět výhodu v pohonu všech kol a taky má nějakých 146 koní navíc. Jenže váží zhruba dvojnásobek toho, co McLaren. Jak dopadne tenhle sprint?

Asi jste tušili, že McLaren vyhraje. Za směrodatný považujme pokus, který startuje v čase 0:36; v předcházejících pokusech se start McLarenu opravdu nevydařil. Ve všech jízdách byl goliáš poražen, ale kůži nedává lacino. Výhoda čtyřkolky je však k něčemu jen při startu.