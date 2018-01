Tak začneme třeba tím legem. Do světa se vydala speciální edice šesti sad automobilů, které nadchnou všechny ty, kteří milují klasiku. V nabídce je Ford Mustang Fastback (1968), Ford Fiesta M-Sport WRC, Ferrari 488 GT3 "Ferrari Corsa", Porsche 919 Hybrid, Porsche 911 RSR a klasické Porsche 911 Turbo 3.0. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na ty dříve vyšlé - trio Ferrari Ultimate Garage set (488 GTE, 312 T4 a 250 GTO).

Lego Porsche 911 RSR a Porsche 911 Turbo 3.0

FOTO: Lego

Zajímavé je, že tohle jsou opravdové speciality, takže některé dílky nenajdete nikde jinde a jsou vyrobeny pouze pro tento set. Cena zatím není známá.

A další lego. Tohle je už trochu starší auto - Volkswagen Beetle. Už se nějakou dobu prodává, ale podívejte se na nádherné video, kde se kostičku po kostičce krásně skládá.

Lego také oznámilo, že v kolekci Lego Technics nabídne něco pro opravdové fajnšmekry. Bude to Bugatti Chiron. Takže se připravte na něco, co bude jezdit a fungovat, a to za opravdu velké peníze.

A teď už někam jinam. Playmobil je vlastně zahraniční Igráček. Ale zatímco český výrobek si musí cestičku do světa ještě stále znova vyšlapávat, Playmobil si může dovolit vyvinout a nabízet celý set Porsche 911 GT3 Cup. Auto má nejen sundavací střechu, aby se tam mohl panáček vměstnat, ale dokonce i funkční světla. A cena? Za set chtějí v USA v přepočtu 900 Kč.

Playmobil Porsche 911 GT3 Cup

FOTO: Playmobil

Chtěli byste motor z Bugatti Chiron? Není problém. Samozřejmě že ten originální byste si asi těžko koupili, ale v Amalgam Collection udělali model v poměru 1:4. Je vyrobený z prototypového polyuretanu, oceli a cínu. Na délku má 44 cm, je plně funkční (samozřejmě bez benzínu) a jen složení celého motoru zabralo 220 hodin. Takže pokud nemáte na Bugatti Chiron (asi 45 miliónů korun), kupte si model jeho motoru. Ušetříte. Stojí „jen“ 200 000 korun.

Motor Bugatti Chiron v měřítku 1:4

FOTO: Amalgam Collection

