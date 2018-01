Americkou automobilku Tesla zná snad každý, kdo se jen trochu zajímá o auta. O trochu méně známá je automobilka Nikola Motor. Ve světě elektromobilů to však není nováček, jen nestaví drahé a rychlé sedany, a tak neplní prostor světových motoristických médií tak často.

Přesto chce nabídnout vozidlo, které je svým způsobem úžasné. Jmenuje se Nikola One a je to dálkový tahač, který jezdí na vodík. Přesněji využívá palivových článků, kde je pomocí vodíku vyráběna elektřina, a ta potom pohání kola.

Nikola One jezdí na vodík.

FOTO: Nikola Motor

Dosud byl tahač One znám jen z tiskových zpráv, počítačových ilustrací a statických prezentací. Nyní se však můžeme podívat na krátké video, ve kterém je One vidět v pohybu.

Video v úvodu článku vzbuzuje dojem, že se může jednat o počítačovou animaci. Ovšem není tomu tak – vzniklo při natáčení výročního spotu pro společnost Phillips Industries, která vyrábí elektrické a vzduchové komponenty pro nákladní auta. Ten si můžete pustit níže.

Samozřejmě i tak ve videu Nikoly One v pohybu nevidíme vše – zejména chybí pohled na zrychlení nebo interiér. Na spotu Phillipsu si ale můžeme všimnout, jak se otvírají dveře One – odsouvají se dozadu jako u MPV. Obě videa však je vhodné brát jen jako ukázku, že One opravdu jezdí, a že ho tedy v budoucnosti snad můžeme očekávat na (amerických) silnicích.

Vodíkové palivové články jsou z hlediska doplňování energie praktičtější než elektřina uchovávaná v bateriích, protože doplnění vodíku trvá srovnatelně s tankováním nafty.

Mnohem větší problém však je s dostupností čerpacích stanic – i rychlonabíječky elektromobilů jsou dostupnější než plnicí stanice vodíku. Společnost Nikola Motor si toho nicméně je vědoma a v roce 2016, kdy oznámila, že One bude jezdit na vodík, slíbila 50 plnicích stanic po celých Spojených státech do roku 2020.

Na jedno naplnění nádrží a baterií má Nikola One ujet 1 930 km.

FOTO: Nikola Motor

Tahač One už je možné si objednat oproti rezervačnímu poplatku 1500 dolarů, tedy asi 31 tisíc korun. Kromě vodíkových nádrží má i 320kWh baterie. Pokud vyrazíte s nabitými bateriemi a plnými nádržemi vodíku, dojezd má být 1930 km.

Elektrické pohonné ústrojí údajně dává výkon 1013 koní a točivý moment 2712 Nm, což jsou parametry zcela srovnatelné s konvenčními dieselovými tahači. Lepší by měla být spotřeba – automobilka hovoří o ekvivalentu 15,3 litru nafty na 100 km, což je oproti dieselům zhruba půlka.