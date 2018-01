Do roku 2020 by měl Lotus představit dva nové sportovní vozy. O dva roky později pak i své první SUV. Sporťáky budou podle Jean-Marca Galese, šéfa značky, náhradou za dosud existující modely. SUV bude zcela nové a půjde tak o model s novým jménem. To se mimochodem stalo naposled v roce 2009, kdy se představil Lotus Evora.

A teď ještě něco k těm sporťákům. Jeden z nich bude levnější. Půjde o klasiku s hliníkovou strukturou, která by měla zaručit dostupnost modelu. Jak ale uvedl Jean-Marc Gales v rozhovoru pro CAR Magazine, druhý model bude opravdu špičkový vůz. Už i základ bude z uhlíkového kompozitu. A to nemá každé auto. Mělo by jít o nejlepší auto v nabídce značky všech dob.

Automobilka tak zažívá velký rozmach pod křídly čínského investora – automobilky Geely, která vlastní také značku Volvo. Minulý rok ale nad finanční propastí stále balancující firmu Lotus koupila a finančně zajistila. Uvidíme, jestli se firma také odhodlá k reinkarnaci jmen Esprit, Elite a Elan. Už v roce 2010 Lotus představil hned pětici konceptů, kde k těmto jménům bylo přiřazeno vždy jedno auto a ty doplňovalo Elise a Eterne.

Jeden z pěti konceptů roku 2010 - Lotus Elan

FOTO: Lotus Cars