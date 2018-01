Asi znáte vozy SCG 003 Stradale, které jsme tu už několikrát představovali. Auta, jejichž parametry jsou opravdu výjimečné a po právu je možné je řadit mezi supersporty [celá zpráva]. Možná víte i o posledním, ale zatím nevyráběném modelu SCG 004S. Další extrémní vůz s výkonem 485 kW a hmotností pouhých 1179 kg [celá zpráva]. A podle jména nejspíš znáte i Jima Glickehnause, což je miliardář a bývalý zákazník značky Ferrari, která mu jednou postavila na zakázku i speciální jednokusový model P4/5. Jenže pak se s italskou značkou nepohodl, a tak se rozhodl, že si založí značku, která bude dělat auta podle jeho představ.

SCG 003 Stradale

FOTO: Scuderia Cameron Glickenhaus

A tenhle pán se teď zamiloval do terénních aut a chce postavit hned dvě různé verze terénních speciálů, které by si v klidu mohly dát rallye Dakar. Je to zvláštní změna? No jen se podívejte na charakteristiky. Ta větší verze, která by byla hlavní, je čtyřdveřová, má na délku neskutečných 6,8 metru. Tahle bestie pak má světlou výšku 50,8 centimetru, a to třeba i proto, že stojí na kolech se čtyřicetipalcovými pneumatikami. Pružení by mělo být podobné, jaké je u soutěžních speciálů ze závodů Baja nebo Dakar.

SCG Buggy Boot a Steve

FOTO: Scuderia Cameron Glickenhaus

SCG Buggy Boot a Steve

FOTO: Scuderia Cameron Glickenhaus

Design auta není úplně úžasný, ale všechno je pořízeno funkci. Ocelový rám má v sobě zabudované velké navijáky, a to nejen vepředu, ale i na bocích. Přední část je vlastně jen velký robustní ocelový nájezd pro kola. Světla jsou posunuta až k A sloupkům a další jsou pak až na střeše. Nad ní se tyčí i velký šnorchl, který dodá vzduch autu, když se bude topit někde v řece. Motor je také zajímavý. Jde o vidlicový osmiválec o objemu pět litrů s atmosférickým plněním.

V nabídce bodu verze Boot (čtyřdveřová) a Steve (dvoudveřová). Obě by snad měly mít i centrální řízení, kdy další spolucestující budou sedět po stranách vzadu. Samozřejmě že větší verze bude prostornější. Obě pak nabídnou jak klimatizaci, tak i vytápění.

SCG Buggy Boot a Steve

FOTO: Scuderia Cameron Glickenhaus

Jim Glickenhaus chce s vozy vyrazit na vulkán Ojos del Salado v Andách, což by byl rekord v jízdě v nejvyšší nadmořské výšce. Vzhledem k tomu, jak daleko je do výroby, cena ještě není definitivně určena. Mluví se o 100 000 dolarech (asi dva milióny korun), ale vzhledem k motoru a výbavě bychom o ní mohli dost pochybovat.