Tedy ono to ještě není oficiální, ale jednoduchá rovnice toho, když Orth Hedrick, viceprezident pro produktové plánování, řekne pro Ward Auto, že brzy bude něco nového a přitom zveřejní plány značky, kdy mezi lety 2019 a 2020 má vyjet mezi lidi velké SUV, má jasný výsledek.

Kia má celkem solidně velké portfolio vozů SUV (Sportage, Sorento, Soul) i takzvaných crossoverů (Stonic, Niro), ale nic opravdu velkého, na čemž se vydělává nejvíc peněz, zatím nemají. A přitom jsou trhy, které si velká auta vyloženě žádají.

Kia Telluride Concept

FOTO: Kia

FOTO: Kia

Ostatně směřování velkého SUV Telluride napovídá i to, že jako koncept byl vůz představen v USA na autosalonu v Detroitu roku 2016. Auto postavené na bází Kia Sorento, ovšem s hybridním pohonem. Zde se spojuje vidlicový šestiválec o objemu 3,5 litru s elektromotorem. Ten by měl samozřejmě především snižovat spotřebu paliva a také zlepšovat dynamické vlastnosti vozu.

Otázkou je, zda se podobná technika dostane i do sériového auta a také, zda jak moc se bude nové auto podobat konceptu. Design je totiž stránkou, která nebyla zrovna pochválena. Sice má všechno, co lidé mají rádi – vekou masku, světla zapuštěná do karoserie jako Rolls-Royce a veliká kola, ale tak nějak to celé nebylo přijato úplně kladně.