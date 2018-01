Problémy s montáží baterií v nevadské Gigatovárně automobilky Tesla jsou horší, než firma oznamovala, a můžou znamenat zpoždění a problémy s kvalitou Tesly Model 3. Tak začíná zpráva televize CNBC o tom, co se dozvěděla od bývalých i současných zaměstnanců Tesly.

Automobilka již odsunula start výroby kvůli „problémům v Gigatovárně” vloni na podzim. Také ale investory ujišťovala, že na řešení problémů pracuje. Podle CNBC ovšem ještě v půlce loňského prosince byly baterie montovány ručně, nikoliv strojově, což samozřejmě znamená podstatně pomalejší výrobu.

Gigatovárna Tesly je stále ve výstavbě. Foto z ledna 2017

FOTO: Tesla Motors

Možná větším problémem je však údajný šlendrián v kontrole kvality hotových baterií. Někteří pracovníci kontroly kvality „nejsou zkušení, provádějí nepřesné výpočty a nevidí chybu, když se na ni dívají”, píše se ve zprávě CNBC.

Ta se odkazuje na zdroje z automobilky, které ale nemohla jmenovat. Nejsou totiž firmou Tesla oprávněni hovořit s tiskem, takže zcela pochopitelně žádali anonymitu. Důvěryhodnost je ovšem v takovém případě s otazníkem.

Baterie prý může snadno potkat zkrat



„Dva současní inženýři Tesly řekli CNBC, že mají obavu, že některé hotové a zkontrolované baterie nemají mezi jednotlivými články dostatečný prostor. Tenhle problém podle nich může znamenat zkrat baterií nebo, v horším případě, požár,” píše se dále ve zprávě CNBC. Vedení továrny údajně na obavy těchto inženýrů nereagovalo.

Baterie Modelu 3 jsou umístěny v podlaze, stejně jako u jiných modelů značky. (Ilustrační foto)

FOTO: Tesla

Tesla na svou obranu pochopitelně vydala dlouhé prohlášení, ve kterém report CNBC označuje za „velmi špatně informovaný a zavádějící”. „Dokud nenaběhne plná výroba, některé součásti výrobního procesu budou manuální. (...) Nemá to vliv na kvalitu nebo bezpečnost baterií, které vyrábíme,” píše se v prohlášení.

Když se články dotknou, nic se nestane, kontruje Tesla



Stran možnosti jednotlivých článků baterie se dotýkat říká prohlášení, že pozice článků v bateriích je několikrát kontrolována, ale že i kdyby se to stalo, nebyl by to problém. „Každá baterie má tisíce článků, z nichž velká většina má stejné napětí. Teoreticky, kdyby se dva články o stejném napětí dotkly, vůbec nic by se nestalo,” uvádí Tesla.

Prý by to bylo, jako by se dotkly dva neutrální kousky kovu. „Navíc, dlouhodobá stabilita umístění článků je věc, která je ověřována testováním, včetně nárazů a vibrací,” dodává mluvčí.

Baterie v Teslách je plochá a tvoří podlahu auta. Na ilustraci vidíme baterii a vzduchové odpružení z Modelu S.

FOTO: Tesla Motors

Které straně barikády věřit, těžko říct. Náběh výroby nových modelů značky Tesla byl zpožděný v její historii snad vždy. Na druhou stranu, „nejmenovaný zdroj” je jen o trochu lepší než zdroj žádný.