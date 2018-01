Vypadalo to, že koncern VW je už čistý. Pykal už dost a mnohokrát se omluvil. Padla už obvinění a dokonce i rozsudky. Jeden z představitelů americké divize byl odsouzen na sedm let do vězení. [celá zpráva]

Zdálo se tedy, že očištěná automobilka může znovu nasednout do aut s naftovým motorem a vyrazit na silnice. Audi dokonce už rozpustila skupinu na vyšetření skandálu kolem podvodů. Ovšem Německý úřad pro motorová vozidla (KBA) začal vyšetřovat Audi, protože našel další podvodný software u motorů, splňující oficiálně emisní limity Euro 6. Opět jde o jistý druh skrytého programu v procesorové jednotce, který upravuje chod motoru ve chvíli, kdy zjistí shodu s požadavky pro testování (teplota, nastavení, charakteristika tratě apod.) a vypíná jej při normální jízdě.

Pravděpodobně se jedná o nejoblíbenější agregát – třílitrové TDI. Zatím bylo svoláno 77 600 vozidel v Německu a 127 000 celkem. Přesto číslo nemusí být konečné. Ostatně tento motor už v jiné specifikaci byl jednou odhalen a v prosinci byla ohlášena svolávací akce na modely Volkswagen Touareg vybavené právě jednotkou 3.0 TDI. [celá zpráva] Právě na tomto základu patrně našla KBA další nesrovnalosti u jiných verzí.

KBA zvažuje, že například zastaví schválení pro nejnovější luxusní sedan A8, který je na trhu jen pár měsíců. Motory se však dodávaly do celé škály modelů – od A4 až po velké Q7. Čísla postižených automobilů se tak mohou ještě rozšířit.