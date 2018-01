Stejně jako všechna jiná auta, i tahače se musí testovat na silnicích. Platí to i pro tahač Tesly, nazvaný jednoduše „Semi”. Dosud jsme ovšem viděli Semi v pohybu jen na prezentacích.

Brandon Camargo ho však zaznamenal na video na běžné silnici a podělil se o něj se světem prostřednictvím YouTube. Tahač na videu nemá kryty zadních kol. A pro matný černý lak působí jako auto z postapokalyptické budoucnosti.

O neslyšném provozu asi mluvit moc nejde, ale pořád je hluk vydávaný elektrickým pohonným ústrojím podstatně menší, než na jaký jsme zvyklí u dieselových náklaďáků. Jinak na silnici působí Tesla Semi úplně stejně - až na to, že vypadá jinak.

V UPS si jich objednali spoustu, Daseke nechce ani jeden



Tesla má na nový tahač už docela hodně objednávek, třeba zásilková společnost UPS si zamluvila 125 kusů jako přídavek do své flotily aut na alternativní paliva. Přepravní společnost Daseke, která po téměř celé Severní Americe provozuje 5 200 tahačů a víc než dvojnásobek různých návěsů, jím ovšem nadšená není.

Podle webu Wall Street Journal, který firmu Daseke citoval, je prostě dojezd 500, resp. 800 km na jedno nabití příliš krátký, pokud nebude silniční síť poseta Megachargery. Tyto supersilné nabíječky mají prý do Semi dostat energii na více než 600 km za půl hodiny.

Tesla Semi nemá dostatečný dojezd, říká velká přepravní firma. (Ilustrační foto)

FOTO: Tesla

Podle webu Teslarati by na něco takového Megachargery potřebovaly obrovský výkon 1,6 megawattu. To samo o sobě nereálné být nemusí, pokud to ovšem zvládne elektrická síť v daném místě. A jak víme z historie Tesly, ne všechny proklamace se vyplní.

Podle některých zdrojů míří Tesla Semi spíš na kratší trasy. Naopak společnost Daseke se specializuje na přepravu na delší vzdálenosti. Proto se dá pochopit, že jí nebude stačit 800 km dojezdu a že zůstane u dieselových tahačů.