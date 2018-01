Ano, není to žádná sláva, jen jediná fotka nezakrytého auta je zezadu a ve tmě, ale ukazuje opravdu nádherné tvary vozu. Dalších pak pár fotek je v maskovaném stavu. A automobilka ukázala také video, v němž se kupé prohání v Itálii na okruhu, kde mu dávají pořádně do těla, aby poznali, kde by mohla být ještě nějaká chybička.

FOTO: BMW

Očekávali jsme, že BMW tento vůz vytáhne letos. Nevěděli jsme ale kdy. Původní předpoklad byl za několik měsíců. Při prvních snímcích jsme to zkrátili na několik týdnů. Jenže pak vyšla zpráva a ono to vypadá, že auto se objeví už za pár dní na závodu Rolex 24 v Daytoně. BMW totiž říká, že jejich sportovní verze M8 by tu mohla v klidu závodit. A taky to prý udělá. Přiveze BMW M8 GTE do závodu, který se koná 27. a 28. ledna.

Co o autě víme? Především to, že to nebude žádné ořezávátko. Pod kapotou vidlicový osmiválec, vidlicový dvanáctiválec a pravděpodobně i agregát z BMW M5, tedy přeplňovaných 4,4 litru v osmi válcích s výkonem 600 koní.

Uvnitř samozřejmě vytříbený vkus a pohodlí.

