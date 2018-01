Patříte k lidem, kteří chtějí mrňavé auto se silným motorem? Dosud byla nabídka poměrně omezená – kapesní raketu, ale aby byla skutečně kapesní, nabízí snad jen Abarth. Jako nástupce Lupa GTI však nyní přichází up! GTI se třemi válci a 115 koňmi.

Jistě, je to méně, než nabídne Abarth 500, a dokonce i méně, než mívalo zmíněné Lupo GTI. Jenže díky turbodmychadlu má litrové TSI pod kapotou upu taky 200 Nm. A právě díky točivému momentu vás nenapadne, že je ostrý up – pedanti přivřou oči, budu ho odteď psát bez vykřičníku – vlastně docela slabým autem.

Nejen do městských ulic je up GTI jako dělaný.

FOTO: Volkswagen

Dostal jsem možnost ho vyzkoušet na novinářské prezentaci v okolí francouzského města Nice. Zeměpisu znalejší vědí, že okolo Nice je rovně snad jen letiště, jinak je všechno v kopci. A ti, co se vyznají v zeměpise a taky sledují rallye, vědí, že nedaleko je Col de Turini, slavný horský průsmyk, kterým vede Rallye Monte Carlo.

Pobřežní trasa, přednastavená v navigaci ve voze – o té později –, tedy rychle byla nahrazena výjezdem na jeden z nejslavnějších alpských průsmyků. S nejvyšším bodem silnice ve výšce 1 607 metrů nad mořem jsem měl jen trochu obavu, zda na vozovce nepotkám sníh, protože up měl letní obutí.

Malý a mrštný, ale dost rychlý na to, aby horské silničky byly nekonečnou zábavou. 35l nádrž vystačí docela dlouho, kanystry nepotřebujete.

FOTO: Volkswagen

Když projedete zatáčku, okamžitě chcete další

Ovšem silnice byla perfektně uklizená a pouze místy vlhká, což při teplotě okolo 5 stupňů nad nulou nepředstavovalo problém. Up létal zatáčkami tam a sem, sem a tam – jen co jsem projel jednu, už jsem toužil po další. Na Col de Turini naštěstí o zatáčky není nouze. A některé vlásenky na obou stranách průsmyku jsou tak utažené, že je vyjíždíte na jedničku.

Řadicí páka padne dobře do ruky a kromě zpátečky, při jejímž řazení nezřídka počítáte zuby, tam rychlosti cvakají jedna báseň. Mezi řazením se dočkáte docela zajímavé kombinace tříválcového vrčení a falešného zvuku; je ovšem otázka, za jak dlouho se objeví vada na věci zvané Soundaktor, která zvuk v kabině vyrábí.

S trakcí na suchém asfaltu problém nebyl ani v serpentinách, ani v rychlejších zatáčkách. Na vlhku však protiprokluz – nevypínatelný, stejně jako ESP – musel přední kola krotit, a to i na dvojku. Právě jen na vlhku jsem se setkal s nedotáčivostí, na suchu tento problém vůbec nenastal.

Zatáčky, zatáčky a zase zatáčky, to je to, co budete za volantem upu GTI chtít.

FOTO: Volkswagen

Jednou z mála výhod, zato výhodou opravdu velkou, je u motoru 1,0 TSI jeho nízká váha. Up je díky lehkému motoru a nízké váze auta jako celku úžasně lehkonohý a do zatáček ho můžete posílat velmi ostře. Ovšem nezapře jisté náklony karoserie, dané její vyšší stavbou.

Vzadu zůstaly bubnové brzdy civilní verze. Trochu to u baby hot hatche překvapí, ale i tak auto brzdí špičkově – opět díky své nízké hmotnosti. Abyste se setkali s vadnutím brzdného účinku, museli byste jet tak, jak by to na úzké silnici, na které vás od srázu nedělí svodidla a za rohem může čekat námraza, rozhodně nebylo rozumné.

115 koní tříválce na zhruba tunu váhy auta bohatě stačí.

FOTO: Volkswagen

Chybí teploměr oleje i boční vedení sedaček

Není ovšem všechno růžové ve světě GTI. Že ostrému upu zůstaly pedály rozmístěné tak daleko od sebe, že na nich meziplyny standardními způsoby nejsou reálné, bych ještě pochopil. Bez meziplynů se člověk obejde. Mnohem víc budete postrádat boční vedení sedačky, které tu je v podstatě nulové.

Sedadlo nedrží ani záda, ani stehna, a když vezmete zatáčku rychleji, držíte se všeho možného, abyste po interiéru nelítali jak hadr na holi. Nepotřeboval bych hluboké závodní skořepiny, ale cokoliv by bylo lepší než to, co up nabízí.

Tohle má být dostatečné boční vedení sedaček pro baby hot hatch?

FOTO: Volkswagen

U minusů interiéru můžeme rovnou zůstat, protože jich je docela dost. Chybí např. teploměr oleje, který je u auta takovéhoto zaměření klíčový. Je tu jen zobrazení teploty chladicí kapaliny, které se však nehne z 90 °C, ani když jedete jako ďábel do prudkého kopce.

Přístrojový štít si GTI vzalo z normálního upu, takže tu je gigantický tachometr, mrňavý otáčkoměr a palivoměr, jehož ručička budí dojem, že auto žere i trávu kolem cesty. To není pravda – i ona ostrá projížďka s nastoupanými více metry, než měří celá Sněžka, ukázala na displeji číslo 8,3 litru na sto. Číslo spotřeby v katalogu 5,7 litru je zjištěno normou WLTP, nikoliv NEDC, takže bude realitě při klidné jízdě dost blízko.

Chtěl bych velký otáčkoměr uprostřed, rychlost na displeji a přesné teploměry oleje a chladicí kapaliny. A taky kontrolku předního osvětlení v budících, ne někde u levého kolene.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Přenosný displej - navigaci už nedostanete, jen aplikaci do mobilu

Můžeme tedy teploměr oleje čekat na displeji připevněném na vrchu palubní desky? I zde up zklame, protože ten „displej“ je standardní iPhone, jen na něm je nainstalovaná aplikace, ve které si můžete zobrazit spotřebu, dojezd a podobné údaje – ale teplota oleje či snad tlak turbodmychadla opět nikde.

V téhle aplikaci je i navigace, kterou jsem ovšem nedokázal přimět zobrazovat jiné měřítko než velmi velké. Takže jsem na mapě – používám režim „sever nahoře“ - před sebou viděl možná tak třicet metrů silnice.

Druhou možností byly standardní Apple Maps, nainstalované v telefonu. Ty zas při navigování po zadané trase režim „sever nahoře“ vůbec neuměly. Anebo byl tak dobře skrytý, že jsem ho nenašel. A také, na rozdíl od „vestavěné“ navigace, nepřehrávaly hlasové pokyny přes bluetooth do reproduktorů auta.

Displej rádia není dotykový a navigace v mobilní aplikaci je tragická.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Na předních místech je dost prostoru. To je ale z kladů skoro všechno

Jedním z mála plusů interiéru budiž prostor na předních sedačkách, který je na danou kategorii auta vážně velkorysý. V tomhle ohledu je up v podstatě stejný jako kdysi Lupo – vpředu spousta místa, zadní sedačky spíš jako nouzovky a kufr tak akorát. Pokud máte jen batůžek a brašnu s notebookem.

Chtěl bych kvitovat i ergonomickou stránku věci, ale je tu znát snaha šetřit náklady. Displej rádia není dotykový, byť je barevný a má i dobré rozlišení, a tlačítka stahování oken je třeba držet, okna nedojedou do krajní polohy sama.

Pochválit však lze volant, který se velmi dobře drží a jeho kožený potah je příjemný na dotek. Bohužel chybí možnost podélného nastavování, i ona padla za oběť nemilosrdnému peru účetního oddělení.

Volant i řadicí páka dobře padnou do ruky. A prostoru tu zas tak málo není.

FOTO: Volkswagen

Líbí se mi design? To je vlastně jedno, protože jezdí skvěle

Na konec jsem si nechal aspekt, kterým si ani po několika letech, co je up na trhu, stále nejsem jist. Je jím vnější vzhled vozu. Up je jednoznačně nejhezčí z tria up – Mii – Citigo, ale mezi auty obecně je to pořád úzká a vysoká krabička s kolečky z nákupního vozíku.

Ve skutečnosti mají kola na fotkách 17 palců a vzhledu verze GTI hodně pomáhají. Pořád to ale není ono. A nejsem si jist, zda je tvar „psí kosti“ v přední masce záměr, inspirovaný původním Fordem Escort, nebo zda to je jen náhoda. Skončeme to slovy, že vzhled u upu GTI nebude rozhodující faktor.

Jezdí mnohem líp, než vypadá. A nestojí moc.

FOTO: Volkswagen

Jeho jízdní vlastnosti jsou totiž dost dobré na to, aby líbivý vzhled nepotřebovaly jako berličku, dokážou auto prodat samy. Jen ho musíte vzít na točitou silnici a trochu zatopit pod kotlem, kratičká projížďka po městě s dealerem na sedadle spolujezdce neřekne vůbec nic.

Nejmenší Volkswagen v současné nabídce může nosit logo GTI s hrdostí. Pokud přehlédnete jeho zjevné nedostatky, čemuž základní cena chloupek pod 370 tisíci korunami dost pomáhá, je up GTI vážně dobrá koupě. Jen kdyby měl ten teploměr oleje. A možná taky vypínatelnou stabilizaci.