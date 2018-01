Koenigsegg Agera RS je aktuálně nejrychlejší silniční auto na světě. V říjnu minulého roku dosáhlo rekordu 444,6 km/h, zjištěného jako průměr jízd tam a zpátky. Také drží rekord v nejvyšší zaznamenané rychlosti silničního auta - 457,5 km/h. [celá zpráva]

Těchto rychlostí dosáhla Agera RS na silničních pneumatikách. Jistě, byly to špičkové Micheliny Pilot Sport Cup 2 a byly upraveny Michelinem speciálně pro tento model, ale byly to silniční pneumatiky, na kterých projdete standardní STK; nebyly to speciální závodní pneumatiky nebo něco na ten způsob.

Koenigseg Agera RS při pokusu o rekord v Nevadě, 2017

FOTO: Koenigsegg

Na letošním detroitském autosalonu přiznal Eric Schmedding, produktový manažer Michelinu, že tyhle pneumatiky nejsou tak úplně certifikované pro takhle extrémní rychlosti. „Zároveň ale víme, že jejich schopnosti jsou mnohem dál,” dodal.

Totiž pneumatiky patří k největším překážkám při dosahování takto vysokých rychlostí. Největší riziko selhání pneumatiky spočívá v zahřívání při odvalování a v procesech, které s ním souvisí. A zároveň čím déle se pneumatika otáčí extrémní rychlostí, tím více tepla je generováno.

Nevadská jízda přinesla rovnou dva světové rekordy.

FOTO: Koenigsegg

Takže pokud by se Agera RS dokázala dostat na vysoké rychlosti dostatečně rychle, překonání mety 300 mph, tedy 482,8 km/h, by nemusel být po stránce pneumatik problém. A odtud by teoreticky mohla jít ještě dále, možná i na 500 km/h.

„Pokud se vůz dostane velice rychle na 400 km/h a pak bude trvat třeba pět minut než zrychlí na maximálních 482, byl by to problém. Pneumatiky by nevydržely kvůli teplu,” řekl Schmedding pro web TheDrive.com.

Tento muž, Niklas Lilja, řídil Ageru RS při rekordních jízdách.

FOTO: Koenigsegg

Podle Christiana von Koenigsegga je 300 mil v hodině rychlost, které se dá dosáhnout. „Potřebovali bychom větší rozsah otáček a delší zpřevodování, ale mohli bychom dosáhnout 300 mph klidně hned. (...) Je to možné, ale není to naším cílem.” uvedl dále Koenigsegg.

Jinými slovy, automobilka je nejrychlejší na světě a prý by mohla být nejrychlejší ještě s mnohem větším náskokem, ale nechce? Nejsme si jisti, jestli slovům Christiana von Koenigsegga tak úplně věřit.