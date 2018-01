Podle souřadnic v dolní části videa jsme dohledali místo - je to u motorestu Rohlenka mezi sjezdy 203 a 210, tedy nedaleko Brna.

Na videu jede kamión rychlostí okolo 80 km/h v mlze a po dálnici částečně pokryté sněhem. Z vysílačky slyšíme mimo jiné „uwaga, uwaga” - polsky „pozor, pozor” - po pár desítkách vteřin kamión dojede k tomu, na co dost možná hlas ve vysílačce upozorňoval.

Nebudeme chodit kolem horké kaše - kamión nedobrzdil a v rychlosti okolo 30 km/h narazil do stojícího Volkswagenu Polo. Poslal ho do Octavie, která stála před ním, a obě auta do vedle stojící dodávky. Nechceme hanět řidiče kamiónů, jejich práce je extrémně náročná a nevděčná, ale že tento konkrétní nepřizpůsobil rychlost podmínkám, je víc než pravděpodobné.

Nehoda na zasněžené D1 z pohledu řidiče kamionu Jak vypadala jízda po D1 u Brna za hustého sněžení z pohledu řidiče kamionu a jak to nakonec dopadlo? Právě takhle.. :-O Ostatně tento videozáznam, který se mi podařilo získat přímo od šoféra, mluví za vše.... :-/

Všimněte si také, jak se po nárazu chovají lidé z nabouraných aut. Nevědí, že během chvíle může přijet a do stojících vozů narazit další kamión, postávají mezi auty a nikdo se nehrne za svodidla do svahu, jak by bylo rozumné.

Podobná situace se přes nastávajícím víkendem může snadno opakovat - do České republiky dorazil orkán, který přinesl sníh a náledí. [celá zpráva]

Pokud se ocitnete v podobné situaci, doporučujeme co nejdříve utéci za svodidla a počkat tam, dokud bude hrozit riziko, že vás rozmáčkne jiné auto.

Můžeme přidat ještě jedno video, sdílené na Facebooku také Michalem Janotkou. Tentokrát vidíme 99. kilometr dálnice D1 z osobního vozu, jehož rychlost byla přiměřená - řidič dokázal bezpečně zastavit bez nehody a ještě s docela velkou rezervou.

V následujících vteřinách bohužel do nabouraných aut narazí další dva kamióny, i do „kamerového” vozu později někdo nabourá. Ukazuje to na smutnou pravdu, že ač sami můžete jet bezpečně, jak chcete, pořád jste v určitých situacích odkázáni na to, jak bezpečně jedou ostatní.