Příliš rychle jedoucí řidiče u nás nejčastěji trestá radar, ať už automatický, pevně instalovaný, nebo přenosný v rukou policisty. Hovoří se o prevenci, ale z výběru míst, kde bývají stacionární či úsekové radary instalovány, jednoho napadne, jestli obcím nejde spíš o plnění pokladny. A jestli rychlost nebo bezpečnost nejsou až na druhém místě.

V jihomoravských Branišovicích na to chtějí jít trochu jinak – pomocí zařízení, které sleduje rychlost, ale nerozdává pokuty. Jmenuje se Actibump a jde o aktivní zpomalovací práh – ,pocítí´ ho jen řidiči, kteří překročí dovolenou rychlost. V minulosti se hovořilo o tom, že podobné zařízení bude instalováno v Plzni, ale nedošlo na to. [celá zpráva]

„Celých 89 procent řidičů ve směru na Pohořelice dovolenou rychlost překračuje, ve směru na Moravský Krumlov jsme zjistili, že je to 98 procent řidičů,“ uvádí místostarosta Branišovic Marek Sovka.

Branišovice jsou vsí ležící u silnice I/53 mezi Pohořelicemi a Znojmem. Actibump má být instalován na silnici II/396 vedoucí do Moravského Krumlova.

FOTO: Mapy.cz

Místním se třesou domy



Na to, že rychlost jízdy některých aut je přílišná, si občané stěžovali formou petice. Jak dále uvedl místostarosta Sovka, občané v této obci si stěžují i na otřesy domů, když kolem projede nějaké auto příliš rychle.

V obci tedy proběhlo měření rychlosti, a to uprostřed zástavby, zhruba 100 metrů za značkou IS12a „Obec” ve směru od Moravského Krumlova. Zpracovaná statistika uvádí, že ve sledovaném úseku silnice II/396 v Branišovicích směrem na Moravský Krumlov byla průměrná rychlost 2682 změřených vozidel 71 km/h. Druhým směrem to bylo 64 km/h ze stejného počtu aut. Nejvyšší rychlosti byly 124, resp. 117 km/h.

V obou směrech byla nejčastější rychlost všech změřených řidičů mezi 60 a 70 km/h. Budeme-li se držet zákonné klasifikace překročení rychlosti, ve směru na Moravský Krumlov jelo do 20 km/h nad limit 49 % těch, kteří rychlost překročili. V opačném směru to bylo 72 %.

Podle grafu jelo v místě měření méně než 50 km/h jen minimum řidičů. Většina těch, co překračovala rychlost, tak činila o méně než 20 km/h.

FOTO: Longevus

Řidiči jezdí rychle, ale nehody veškeré žádné



Všude se píše, že rychlost zabíjí, v Branišovicích tedy musí nastávat skutečné drama. Policejní statistika, veřejně dostupná na webu Policie ČR, ale uvádí, že silnice II/396 v Branišovicích za posledních deset let viděla pouze čtyři dopravní nehody. Nikdo při nich nebyl byť lehce zraněn, natož zabit.

Pro klidnější žití svých občanů i tak Branišovice hledaly způsob, jak příliš rychlé řidiče zpomalit. Nabízel se „radarový semafor”, který příliš rychle jedoucího člověka zastaví červeným světlem; červenou na semaforu si dovolí ignorovat málokdo. Takové použití semaforu je ale nelegální.

Druhou variantou byl klasický stacionární radar. Jenže Branišovice nejsou obcí s rozšířenou působností a úřad, který by za ně přestupky zpracovával, by musel přijmout lidi navíc – a za zpracování si údajně řekl o příliš vysokou částku.

Běžný radar by byl pro Branišovice nevýhodný. (Ilustrační foto)

FOTO: Profimedia.cz

Actibump je plně v režii obce, lze snadno vypnout



Proto bylo zvoleno řešení, které hlídá rychlost, aniž by se něco vybíralo za její překročení. Actibump je spojen s radarem, který změří rychlost přijíždějícího auta. Podle toho řídicí software buď nechá vůz projet bez narušení, anebo tzv. „vytvoří díru”. Výška hrany je 60 mm – ; jak moc automobil tuto díru pocítí, záleží kromě rychlosti zejména na velikosti kol.

Protože Actibump není klasický radar, není nutná jeho každoroční kalibrace. A hlavně, obec si ho může nastavit, jak chce – klidně tak, že bude aktivován jen rychlostí nad 60, 70 km/h. To by ale v obci postrádalo smysl; podstatné je, že může být nastaven s určitou tolerancí.

Nastavení lze také velmi snadno a rychle měnit, případně zařízení úplně vypnout. Pro průjezd sanitky či hasičů má Actibump zůstat neaktivní automaticky, kamera měřící rychlost je prý umí detekovat.

Actibump spolupracuje s radarem a podle rychlosti vozidla se buď nehne, nebo vytvoří díru.

FOTO: Actibump.cz

„Standardně Actibump doporučujeme užívat s tolerancí cca 3 km/h,” říká Daniel Čada z firmy Longevus, která zastupuje výrobce zařízení Actibump pro Českou republiku a Slovensko. Dodává, že zařízení má být umístěno 160 metrů za značkou IS12a označující začátek obce ve směru od Moravského Krumlova.

Značka tu není uprostřed polí, jak lze snadno zjistit z mapových podkladů, Actibump tak bude uprostřed zástavby. To znamená v místě, kde je rychlostní omezení na 50 km/h opodstatněné.

Není 50 km/h příliš málo?



Pokud v daném místě drtivá většina řidičů považuje za přiměřenou rychlost vyšší než 50 km/h, a pokud se nestávají dopravní nehody, jezdí-li opravdu drtivá většina řidičů více než 50 km/h, musí být na místě otázka, jestli jednoduše není „padesátka” málo. Je nutno si uvědomit, že nikdo nevyráží na cestu autem s cílem nabourat, všichni chtějí dojet v pořádku.

Díra je to pořádná.

FOTO: Longevus

Instalace Actibumpu v Branišovicích tak jako tak není hotovou věcí, aktuálně je ve stavu záměru. Bude se vypisovat výběrové řízení na firmu, která provede instalaci. Celkové náklady mají být okolo tří miliónů korun, největší podíl z této vpravdě horentní sumy tvoří zařízení samotné a ovládací software. Branišovice nyní žádají o dotaci.

Nabízí se také otázka, jestli bude zařízení efektivní. Člověk znalý daného místa může prostě zpomalit ve sledovaném úseku, přejet Actibump a pak zase zrychlit. To ale platí pro všechny radary, které nejsou úsekové, i pro konvenční zpomalovací prahy. A ten, kdo tudy jede prvně, by už z principu jako zodpovědný řidič měl jet rozumně, protože místo nezná a přesně neví, co může očekávat.

Ze strany branišovického úřadu je nicméně velmi šlechetné, že řeší skutečný problém, tedy příliš rychle jedoucí řidiče. Že se na něm nesnaží za každou cenu vybrat peníze jako některé jiné obce.